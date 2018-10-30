赴美生子玩不下去了 川普要取消出生公民權

友善列印
中時

美國總統川普又語出驚人，表示已經和顧問討論過取消非美國公民以及無證移民在美國生育的孩子的公民權，而且不需要修改美國憲法就能終止。

他在HBO電視頻道接受網路新聞機構愛修斯（Axios）採訪的時候說，他將發佈行政令終止現行的屬地主義政策，不再准許在美國出生的嬰兒自動獲取美國公民權。他說，"這事正在進行中。會實現的。"

他表示，"美國是全世界唯一的國家，一個人來這裏生了孩子，孩子就是美國公民了，擁有各種公民福利。這是荒唐可笑的，這種事情必須終止。"

終止這一政策有可能面臨種種法律挑戰，川普說，他與顧問討論了這一設想。顧問們說，取消在美國出生的孩子自動獲取公民權的政策不需要修改美國憲法。

對川普所設想的這種政策改變提出的法律挑戰將要求法庭對有關憲法第14修正案的辯論做出裁決。美國憲法第14修正案說，"所有在合眾國出生或歸化合眾國並受其管轄的人，都是合眾國的和他們居住州的公民。"

但一些保守派人士聲稱，這一憲法修正案當初的本意只是為那些合法永久居民在美國出生的孩子提供公民身份。川普計畫終止在美國出生的孩子自動擁有美國公民身份進一步提升了他領導下的行政當局力圖在11月6日美國舉行中期選舉之前將移民問題作為一個重大選舉議題的努力。

(中時 )

伊斯坦堡新機場啟用 號稱「全球… 歐元區第3季經濟成長0.2％　2014…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。