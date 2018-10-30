赴美生子玩不下去了 川普要取消出生公民權

2018年10月30日 23:00 中時 孫昌國

美國總統川普又語出驚人，表示已經和顧問討論過取消非美國公民以及無證移民在美國生育的孩子的公民權，而且不需要修改美國憲法就能終止。

他在HBO電視頻道接受網路新聞機構愛修斯（Axios）採訪的時候說，他將發佈行政令終止現行的屬地主義政策，不再准許在美國出生的嬰兒自動獲取美國公民權。他說，"這事正在進行中。會實現的。"

他表示，"美國是全世界唯一的國家，一個人來這裏生了孩子，孩子就是美國公民了，擁有各種公民福利。這是荒唐可笑的，這種事情必須終止。"

終止這一政策有可能面臨種種法律挑戰，川普說，他與顧問討論了這一設想。顧問們說，取消在美國出生的孩子自動獲取公民權的政策不需要修改美國憲法。

對川普所設想的這種政策改變提出的法律挑戰將要求法庭對有關憲法第14修正案的辯論做出裁決。美國憲法第14修正案說，"所有在合眾國出生或歸化合眾國並受其管轄的人，都是合眾國的和他們居住州的公民。"

但一些保守派人士聲稱，這一憲法修正案當初的本意只是為那些合法永久居民在美國出生的孩子提供公民身份。川普計畫終止在美國出生的孩子自動擁有美國公民身份進一步提升了他領導下的行政當局力圖在11月6日美國舉行中期選舉之前將移民問題作為一個重大選舉議題的努力。

(中時 )