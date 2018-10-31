三中案今首開庭 傳馬英九6被告

2018年10月31日 07:09 中時 王己由

國民黨「三中交易案」、舊中央黨部大樓交易案，及前立委蔡正元涉侵占中影減資款案，台北地方法院今(31)日上午9點半，在有「名人法庭」之稱的第七法庭首次開庭，傳喚前總統馬英九、中投公司前董事長張哲琛、中投公司前總經理汪海清、前立委蔡正元、洪菱霙夫婦、蔡的岳父洪信行等6位起訴被告。

今日的庭審，據了解，馬英九委任吳柏宏、劉紀翔兩位年輕律師辯護。因馬英九是卸任總統，基於安全考量，也會如同以往李扁等卸任國家元首出庭模式，法院內外會強化維安，並發放旁聽證管制。另這次庭審，馬行進動線做了更動，將從北院北大門經法警室直上二樓法庭。

因第七法庭座位有限，北院共設37位媒體記者、28位民眾旁聽席位，另增設第1、6、8三個延伸法庭，共107個旁聽席讓民眾自由旁聽。

台北地檢署偵查三中交易等案，認定前總統馬英九任黨主席期間，擁有黨產交易實際決策權，卻為博取聲譽、或避免不當黨產遭收歸國有、或為結交盟友等動機，低價出售中影、中廣和國民黨舊中央黨部等，造成國民黨損害。

今年7月10日，檢察官依違反證交法及背信等罪起訴馬英九、張哲琛、汪海清等3人；侵占中影減資款案，依背信、侵占、洗錢等罪起訴蔡正元、洪菱霙夫婦和岳父洪信行3人。三中案今年7月12日移送北院審理，當時抽中法官鄭昱仁承審，但司法院人審會早在6月就通過鄭8月29日調司法院辦事、陪席法官高若珊也早已獲准辭職，經台北地院重新抽籤，抽中林幸怡法官接手鄭昱仁承審；新陪席法官則是林呈樵，兩人和審判長胡宗淦組成合議庭審理。

三中案移送北院審理後，法官先前曾開過兩次程序庭，分別處理馬英九和洪信行以外4人的限制出境問題，今(31)日的庭訊，是本案第一次開庭審理實體起訴犯罪部分，由林幸怡進行準備程序庭。

(中時 )