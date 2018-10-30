花博店家體驗優惠大放送、郵輪巴士輕旅行 創造花博千萬商機

2018年10月30日 23:10 工商 曾麗芳

台中世界花博盛會即將於11/3登場，台中市觀光旅遊局為提升在地產業的服務品質及優化其產品，以增加花博在地觀光產業產值的目的，特別與交通部觀光局的觀光遊樂業與周邊產業聯盟計畫共同合作，中央與地方攜手讓花博經濟效益最大化，讓在地業者真正因花博而受惠，預估花博首月即可創造千萬商機。

台中花博11/3將正式開展，半年展期預計吸引800萬名遊客造訪，台中市觀光旅遊局為增加旅客的停留體驗，及周邊觀光產業獲益，特別結合觀光局「觀光遊樂業與周邊產業聯盟合作案」計畫，以花博園區與麗寶樂園兩大吸客據點為核心，向外聯結后里、外埔及豐原等花博小鎮內之觀光工廠、文創、餐飲、旅宿及休閒農業等產業，順勢推動花博小鎮的改造與體驗，營造花博共好經濟圈。

為讓花博園區及麗寶樂園周邊業者共享外溢經濟，觀旅局首次以郵輪式觀光巴士規畫4條遊程路線，每周四、五上下午各開行1條主題行程環繞外埔及后里地區，包含「知性」、「手作」、「冒險」 及「午茶」等主題 ，提供麗寶樂園遊客或支持花博小鎮活動的朋友透過網路預約報名。

每趟遊程約3小時，可參觀多個景點或特色店家，並享受近半價專案體驗，如麗寶摩天輪放送買1送1卷，木匠兄妹木工房、張連昌薩克斯風博物館、約客＆厚禮築夢手創館、酒堡庄、星月大地景觀餐廳、萌芳花卉農場等也提供400元以上的體驗優惠。

另外，為迎接國外遊客到來，郵輪巴士並有外語導覽員全程陪同，且針對各參與店家進行導覽培訓，建立店家與遊客互相感動的橋梁。

此外，除了散客的體驗產品之外，目前紅牛國際旅行社、元帥旅行社及豐睿旅行社3家業者共襄盛舉包裝相關團體行程，承攬團體旅客也可設計客製化遊程！

台中市觀旅局長陳盛山表示，希望藉由本專案串聯花博、樂園及周邊產業的共同獲益，並透過人才培力深化在地產業的接待能力，讓花博小鎮變好，也讓遊客來體驗它的美好。

「花博小鎮遊樂趣」的優惠專案名額僅有2,000名、從11/1起至12/14止，這是花博小鎮迎接世界的見面禮，近100家店家合作優惠方案會持續1年、 希望在花博第1個月期間(11月-12月)達到創造1,000萬元以上產值，發揮花博外溢效應，奠基花博小鎮共好經濟圈、觀光發展的實力。。

(工商 )