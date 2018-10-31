高齡產婦注意！二胎不必再等1年半 專家這樣建議

北美研究發現，婦女想生第二胎，不必再等18個月，一年半即可。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

世界衛生組織（WHO）建議，婦女懷下一胎應至少間隔18至24個月，不過根據北美最新研究，婦女不必再等這麼久啦，最短一年就可再做人，這項研究成果對於高齡產婦而言尤其是好消息。

懷孕間隔期間若太短，造成嬰兒早產、體重太輕，甚至是母體死亡的風險增高，因此世界衛生組織建議婦女懷第二胎時，至少應間隔18個月，不過這項建議也多少打亂了35歲以上高齡產婦的生育計畫。

北美的研究團隊帶來好消息，根據英國廣播公司（BBC）報導，加拿大英屬哥倫比亞大學與哈佛公共衛生學院針對加國15萬個生產紀錄進行調查，發現12至18個月是相當理想的懷孕間隔期。

研究成果指出，懷孕間隔期若少於12個月，對各年齡層的孕婦都會造成風險，當中也有部分健康風險只發生在高齡產婦身上。研究發現，高齡產婦如果產後6個月內再次懷孕，孕婦死亡或是身體受到傷害的風險機率達1.2%，但如果把懷孕間隔期增加至18個月，則風險下降至0.5%。

另外兩次妊娠間隔太短，對嬰兒造成的傷害同樣不分年齡，尤其20至34歲的年輕孕婦產下的嬰兒風險最高，如果懷孕間隔僅半年，生下早產兒的風險高達8.5%，如果一年半後再懷孕，孩子早產機率下降至3.7%。

哈佛公共衛生學院研究員耶南德茲-狄亞士博士（Dr. Sonia Hernandez-Diaz）表示，妊娠間隔期間太短，除了讓產婦沒有足夠的恢復時間之外，媽媽的產前護理也沒辦法做足，因此建議伴侶間加強產後節育，或是性行為時做好防護措施。

(中時電子報)

文章來源：Pregnancy gap should be at least a year - researchers

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