只做「對的事」！彭佳芸「四項政見」打造三蘆新未來！

2018年10月31日 09:00 中時電子報 綜合報導

新北市三蘆區（三重、蘆洲）議員候選人彭佳芸，除了擁有亮麗外表和鄰家女孩的氣質外，還是國立政治⼤大學新聞系畢業的高材生。36歲的彭佳芸，既是媽媽也是七年級生，因為深刻體會 到這個世代的困境，所以辭去主播的工作，決定投入市議員參選。

身為七年級生的前主播彭佳芸，因為深刻體會世代困境，所以辭去主播的工作、投入市議員參選，亮麗的外型和高學歷讓她備受關注。(圖片來源：彭佳芸競選團隊)

推動公托政策、增設「非營利幼兒園」

「地方媽媽的苦，只有媽媽會懂！」彭佳芸說，自己五歲的女兒和三歲的兒子，都正逢需要幼稚園和托兒所的年紀，「因為有需求才會發現問題」公立托兒所因用地不夠，中籤率居然比中樂透還低，而且三蘆區擁有58萬的人口，非營利幼兒園居然只有一家！年輕夫妻為了孩子，只能花更多錢去私立幼兒園。這些狀況也同樣困擾著身為媽媽的彭佳芸，為了改善三蘆區的公托問題，彭佳芸希望推動改建國小閒置校舍成「公托增班」的場地，這樣一來勢必可以提高公托中籤率，另外也將推動設立更多「非營利幼兒園」，讓居民們在托育上能有所選擇，彭佳芸認為只有改變，才能真正減輕年輕人的負擔！

彭佳芸五歲的女兒和三歲的兒子正逢需要幼稚園和托兒所的年紀，她將推動設立更多「非營利幼兒園」，讓居民們在托育上能有所選擇，真正減輕年輕人的負擔！(圖片來源： 彭佳芸競選團隊)

蘆洲增設大型醫院、三重增設重症醫療大樓

「過去身為記者，報導過不少因為延誤就醫而造成的憾事，沒想到這種狀況，會頻繁的出現在我所居住的三蘆區。」彭佳芸在深度了解當地居民的需求與問題後，最令她震驚的，是三蘆區匱乏的「醫療資源」！甚至遇過蘆洲的車禍傷者，只能「就近」送去遠在淡水的馬偕醫院急救！為此，彭佳芸希望能推動在蘆洲增設「大型醫院」，讓當地患者能在「黃金就醫時間」有效運用醫療資源，並同時增設「重症醫療大樓」在聯合醫院三重院區，豐富三蘆區的醫療資源，可以有更多專業醫師替大家服務。

「三蘆美食文化祭」發揚在地美食

三蘆地區的宮廟文化十分興盛，尤其一年一度的宮廟遶境活動都有大批信眾前來參加，「如果我每年都來三蘆進香，一定會把握機會品嚐在地美食！」彭佳芸笑著說道，可惜這麼多年來，卻沒有人能成功把「在地文化結合美食」，若當上議員，彭佳芸決定自己來發揚三蘆文化，打造「三蘆美食文化祭」，讓來觀光客或進香團能一次體驗在地宮廟文化和特色美食，將三蘆發揚光大，並帶動觀光經濟。

彭佳芸目標為打造「三蘆美食文化祭」，讓來觀光客或進香團能一次體驗在地宮廟文化和特色美食，將三蘆發揚光大，並帶動觀光經濟。(圖片來源： 彭佳芸競選團隊)

打造「新北最美河岸公園」

三重和蘆洲擁有許多河堤缺乏規劃和整治，在晚上甚至還有安全的疑慮，彭佳芸認為如果能妥善運用專業的完整規劃，將河堤打造成「新北最美的河岸公園」並非難事！「我們常常羨慕其他地方多漂亮、多有異國情調，但三蘆區的河堤明明就很有潛力，我們何不打造三蘆的貨櫃市集呢？」一旦規劃、建設完成後，不只有機會能讓「新北最美河岸公園」成為台灣的知名觀光景點，當地居民也可以在夜晚安心享受具有異國情調的河岸公園！

以前從來沒想過會從政的彭佳芸，直到當了媽媽後才意識到，只有自己能為孩子創造更好的未來、靠行動去改變現狀！就算三蘆區議員參選競爭激烈，彭佳芸還是本著初衷，希望能盡力去改善三蘆區居民遇到的問題。

(中時電子報)