哀兵之計？男子與妻吵架向女同事訴苦 滾床激戰解憂愁

2018年10月31日 00:01 中時電子報 吳家詮

心事誰人知？有時男女之間互吐苦水，說到「心有靈犀」時，擦槍走火發生曖昧關係時有所聞。北部地區一名人夫，因為與老婆細故吵架，心情不好，於是到公司女同事住處訴心曲，孰知，當晚兩人竟然談到床上去，隔日這名人夫被女同事告性侵；被告則喊冤，我們是情不自禁，哪是性侵？

據這名女同事指控，案發當時沒有大聲求救，是因為那邊是女生宿舍，被告是她同事，加上房東不允許房客帶男生進來，當天因為對方因與妻子吵架，才到她的宿舍聊天談心，沒想到這名同事卻恩將仇報卻對她性侵害，女同事還指出，洪男性侵她時有先帶保險套。

這名被告人夫在庭訊，坦承與女同事的確有發生性關係，但是他強調兩人是在說完心事後，兩人情不自禁的情況下，擁抱在一起滾床到天亮。他甚至說，因為激戰了一整夜，他和女同事都癱了，還一起請了半天假，恢復體力後下後才進公司上班。

這情節讓檢察官聽了也覺得好笑，再深入追查發現，女同事指控遭性侵地點是在分租套房，該處仍有其他房客承租，且遭到性侵時也有掙扎、抗抗，但若抵抗時大聲呼救，應可引起其他房客注意，不過檢警問女同事被性侵過程中是否大聲求救時，女同事卻表示，因為害怕違反房東規定，才選擇承受被性侵，沒有向他人求救。

檢警認為，綜合女同事指控內容，她遭到性侵時，似乎沒有積極嚐試逃跑之意，事後也沒趁被告累癱睡著報警或離開，因此女同事的指述是否屬實，應該加以探究。

後來全案經檢察官審理後，這名男同事被告獲不起訴，而這名被告女同事也說，她們整晚嘿咻幾乎都沒睡覺，2個都累倒了，等到隔天下午才去上班，經過兩天才跟前男友說這件事，前男友於是帶她去報警，還澄清本來沒有提告的意思，是前男友硬拖著她她才配合去報警。

(中時電子報)