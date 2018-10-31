早上1杯它 65歲沒老花！26位眼科醫推薦的護眼三寶

早上1杯它 65歲沒老花！26位眼科醫推薦的護眼三寶 (圖/達志)

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中時電子報

現代人用眼過度、離不開3C產品，每天都在殘害自己的靈魂之窗，使得眼睛提早老化，除了重度近視，還有老花眼、青光眼等「老人眼」也越來越年輕化，人都還沒老、眼睛就先不行了。據這本《護眼最強寶典 日本權威們教你26個視力回復保健術》集結26位第一線的眼科醫生，以及專家們的意見，歸納出3大護眼食品，讓大家從日常生活做起，不用吃藥、求名醫就能顧好自己的眼睛！

紅蘿蔔汁：

早安健康報導，日本醫學博士石原結實的食物療法，最知名的就是「石原流紅蘿蔔汁」，他說因為紅蘿蔔裡的β-胡蘿蔔素能轉換成維他命A，保護眼睛的視網膜以及眼角膜，提高視網膜代謝能力，如果維他命A攝取不足，就會使眼睛容易乾澀、疲勞。

石原結實還說，紅蘿蔔中的「吡嗪」物質，能促進血液循環、強化與眼睛相通的肝臟，使眼睛看得更清楚且明亮。而石原流紅蘿蔔汁的做法很簡單，準備2根紅蘿蔔、1顆蘋果，全部打成汁就完成了，每天早上喝1杯，到65歲都不會老花困擾。

紅酒：

日本抗老化專門醫日比野佐和子表示，紅酒能有效維持眼睛的健康。紅酒內豐富的白藜蘆醇，能抑制眼睛退化、消除疲勞、提升眼睛的焦距調節。一天喝個2到3杯，就能保健視力。

煙燻鮭魚：

日本眼科學學會理事梶田雅義說，蝦青素具有減輕眼睛疲勞的神奇效果，而蝦青素主要是在鮭魚、鮭魚卵、螃蟹、蝦子等食物裡，它的抑制活性氧的抗酸化能力是維他命E的1千倍！1天建議攝取6毫克蝦青素，大約是200公克的鮭魚。

(中時電子報)

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