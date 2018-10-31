拯救糖尿病第一名！日本醫學博士大推這蔬菜

2018年10月31日 00:02 中時電子報 莊楚雯

蔬菜、水果有豐富的膳食纖維，能減緩身體吸收糖的速度，大量攝取就能有效控制住血糖。雖然大部分蔬果是糖尿病患者的好幫手，但要注意有些糖分高水果、根莖類蔬菜卻是糖尿病患者的禁忌，吃下肚反讓血糖越飆越高。日本醫學博士板倉弘重表示，像是馬鈴薯、西瓜、鳳梨，皆是糖尿病患者的超級NG食物，能不吃就絕對不要吃。

早安健康報導，板倉弘重說道，糖尿病患者可以多多攝取豆芽菜、南瓜、酪梨三種蔬菜，對控制血糖非常有幫助；水果的話則推薦芭樂、番茄、蘋果等低GI值(低升醣指數)的水果。對糖尿病的人來說，糖分越高、危險程度越大，應該選擇偏酸、不要太甜的水果適量食用，才能有效控制血糖。以下就是板倉弘重博士為糖尿病的人推薦的蔬果。

豆芽菜 (GI值：22)

所謂的GI值(升醣指數)指的是攝取食物後，會使血糖上升多少的數值，因此數值越低，對糖尿病越好。像是豆芽菜的GI值只有22，熱量低、富有許多非水溶性膳食纖維，幫助腸內醣質、脂質排出體外，能改善高血糖。是拯救糖尿病第一名的蔬菜。

苦瓜(GI值：24)

苦瓜有豐富的植化素，是保健效果極佳的蔬菜，能改善高血脂、控制血糖。

洋蔥 (GI值：30)

洋蔥內的「有機硫化物」能有效增加好膽固醇，以及清澈血液，抑制住血糖上升。

香蕉 (GI值：55)

香蕉是最推薦給有高血糖困擾的人吃！因為香蕉裡富含維生素B2、檸檬酸、鉀和褪黑激素。鉀能促進代謝、降低血糖；褪黑激素能皮膚變白、去除活性氧、抑制膽固醇、增強免疫力。

蘋果 (GI值：36)

低GI值的蘋果不僅可以養顏美容，還可降低血糖、膽固醇，是水果間的聖品。

台灣香檬（山柑仔） (GI值：34)

經過日本醫學界和學術界證實，香檬的特殊機能性成分，對健康有益，香檬還含有豐富的多酚，能抗氧化、淨化血液，風靡日本。

其他還有奇異果、藍莓、芋頭、蓮藕、綠花椰菜、蘿蔔都是低GI值，能幫助降低血糖、對糖尿病患者有益的食物。

(中時電子報)