金庸射鵰英譯「鵰變美洲禿鷹、黃蓉叫Lotus Huang」有原因

金庸射鵰英譯「鵰變美洲禿鷹、黃蓉叫Lotus Huang」有原因，圖為由郝玉青(右）翻譯的《射鵰英雄傳》英文版今年在倫敦發行。（圖片擷取自Anna Holmwood推特）

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中時電子報
由郝玉青(右）翻譯的《射鵰英雄傳》英文版今年在倫敦發行。（本報系資料照片）

金庸的作品在華文世界早已是經典之作，但其名氣僅在華人圈廣受歡迎，直到一名對中國文化有濃厚興趣的台灣媳婦、英國藉的郝玉青表示將翻譯金庸的小說，將它們打入國際。目前已有《射鵰英雄傳》授權翻譯英文版，已在今年於倫敦發行。書中人物名稱到武功招式的翻譯都受關注，像是黃蓉洋名叫「Lotus Huang」，《射鵰英雄傳》中的鵰，就變成了Condor（美洲禿鷹）。

郝玉青未來將以每年一卷的進度，將《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》及《倚天屠龍記》等《射鵰》三部曲譯完。她於中央社的訪談表示，她在翻譯時最擔心的就是華文圈和金庸書迷的反應。

有關於「鵰」為何翻譯成Condor（美洲禿鷹），而不是Eagle（鷹）？中央社報導，郝玉青回應，早在1983年就有人將「射鵰英雄傳」的「鵰」譯為Condor，為了讓英文讀者能夠連貫，雖然Condor是美洲原生種，亞洲沒有，且Condor體型雖比亞洲的鷹來得大，但仍比「鵰兄」小，她仍決定延用先前翻譯。

至於書中角色黃蓉譯作Lotus Huang，不選擇音譯是因為，郝玉青想表達出，黃蓉和郭靖初見時女扮男裝，兩人互報姓名，黃蓉說：「我姓黃，單名一個蓉字。」但因為「蓉」有許多同音異字，要保留出郭靖當時不清楚的情境，一但把「黃蓉」用拼音翻譯，這一層感覺就完全失去了。因此，郝玉青選擇用女性化的英文名字Lotus，也加入了一段原文當中並沒有的文字：「他（郭靖）的同伴意味深長地看著他，但郭靖不知道什麼是Lotus，因此不理解當中顯露的重要訊息。」確保英文讀者和中文讀者都能讀懂這段場景的精髓。

另外，其他角色部分選擇音譯，部分選擇意譯，例如「郭靖」直接用拼音Guo Jing，他的父親「郭嘯天」就被翻成了Skyfury Guo。五花八門的武功招式，也被郝玉青傳神翻譯。「九陰白骨爪」被譯成Nine Yin Skeleton Claw，「夜叉探海」則是Trident Searches the Sea by Night。

(中時電子報)

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