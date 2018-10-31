19歲兒為情自殺 金庸含淚憶第一段婚姻：她背叛了我

金庸第三任妻子林樂怡被書迷封為小龍女。(本報系資料照)

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中時電子報

武林小說泰斗金庸(查良鏞)今日傳出在香港養和醫院病逝，享壽94歲，他的兒子查傳倜也向媒體證實死訊，透露父親下午走了，很安詳。其實金庸感情世界，與他寫出的作品一樣精彩，他一生擁有3段婚姻，共育有2子2女，其中大兒子查傳俠19歲在美國自殺，更是對他打擊甚大。

專輯》江湖再無金大俠 金庸病逝享壽94歲

金庸過去接受央視訪問，談到家庭，他坦言：「我的婚姻不理想，我離了好多次婚。」他與第一任妻子杜冶芬相識於1947年的杭州，杜冶芬出身大戶人家，婚後金庸被派到香港工作，妻子隨他赴港，但因妻子不懂粵語，在香港生活苦悶，加上金庸當時收入不多，種下了離婚導火線。

金庸74歲回憶起與杜冶芬的這段婚姻，他眼眶含淚地說：「是她背叛了我。」有一說是，杜冶芬有了婚外情，兩人才離婚。

金庸第二任妻子朱玫是新聞記者出身，美麗大方又懂英文，兩人患難與共，一起創辦了《明報》。那時金庸日夜忙不停，朱玫則在家專心照顧孩子，讓丈夫能全力衝刺事業，在事業成功之際，兩人婚姻也出現了裂痕。後來朱玫在孤獨與貧困中度過後半生，1998年病逝於香港醫院，而替她拿死亡证，不是金庸，也不是兩人所生的4個孩子，是醫院員工。

1976年，金庸年僅19歲的大兒子查傳俠在美國傳出輕生消息，當時讀大一的他在電話中和女朋友吵架後，跳樓自殺身亡，令金庸悲痛欲絕。查傳俠輕生原因眾說紛紜，有一說是，他無法接受父母離婚，在絕望中結束自己生命。

至於第三任妻子林樂怡，她認識金庸時才16歲，婚後金庸不管去哪都會帶著她，而林樂怡貌美聰穎的形象，也被書迷們封為「小龍女」。金庸曾被問起如何維持這段相差29歲的忘年之戀，他說：「雖然例子不多，但還是可以的，最重要的是互相尊重。」

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)

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