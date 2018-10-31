中職》關鍵戰役助猛獅奪勝 施子謙：心理比較踏實了

2018年10月31日 00:35 中時電子報 鍾亞芳 /台南報導 /台南報導

統一獅本土勝投王施子謙30日終於在台灣大賽系列戰G4助隊以10比4擊敗Lamigo桃猿、收下生涯季後賽首勝，助隊在台灣大賽以2比2扳成平手，不過他不將個人勝投視為優先目標，能在關鍵時刻為球隊做出貢獻，他露出笑容道：「心理總算比較踏實了。」

施子謙今年菜鳥年例行賽就繳出11勝5敗、自責分率3.86的亮眼成績，不過進入季後賽他的表現卻與例行賽大不同，30日賽前季後賽累積2局投球失4分責失分，防禦率爆表。不過30日他在台灣大賽G3中繼登板，3局只被擊出2支安打，投出2次四壞保送與2次三振，沒有失分，收下季後賽首勝。

不過談起季後賽首勝，施子謙認為有更重要的東西，「季後賽首勝當然很有意義，不過最重要的還是要對球隊有貢獻。」

「今天這場有這樣的表現，從之前的經驗學習很多，之前關鍵時刻都沒辦法做貢獻，今天這場比賽有辦法做貢獻，心理有比較踏實的感覺。」施子謙帶著笑容說。

他還透露，30日比之前更早起，就是為了讓身體有更好的備戰感覺，「平常我大概都睡到11、12點，不過今天9點就醒了，不想讓自己睡這麼久，讓身體保持比較好的狀況。」

無法在之前的季後挑戰賽以應有的水準幫助球隊，施子謙自認準備不充足，「今天一開始就在場邊待命，不管比賽如何就是先準備好自己，第一場（季後挑戰賽）是我自己準備不夠，今天讓自己準備充足再上場，心理不急躁、冷靜面對每一位打者。」他說。

(中時電子報)