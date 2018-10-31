靈媒預言暴紅 孟耿如：不可能紅到像范冰冰

2018年10月31日 03:08 中時 洪秀瑛

王家梁（右起）、黃騰浩。（粘耿豪攝）

王家梁（右起）、孟耿如、陸弈靜、柯奐如、黃騰浩。（粘耿豪攝）

公視與光點華山電影館合作推出5部電視電影，演員群孟耿如、黃騰浩、王家梁、柯奐如、陸弈靜30日出席售票記者會。孟耿如在《無界限》飾演能見鬼的靈媒，生活中也曾求助靈媒，幾年前工作遇到瓶頸，「對方說那幾年的低潮期都是以後的養分，還說我會大暴紅，那時候覺得很準，現在想想不太準，我不可能紅到像范冰冰一樣啊。」

她說，人很無助的時候，什麼都想找，「問算命啊、流年啊，能給個方向都好，當時只是需要一個依靠和相信的力量拉著妳走」。她第一次演鬼片，平時也喜歡看《厲陰宅》等鬼片，對這種靈異題材又愛又怕，有時候根本是摀著眼看完，她自認個性搞怪，希望未來挑戰扮鬼或扮醜角色，「這次雖然不是演鬼，但很多驚悚畫面是以前沒嘗試過的」。

「公視影展×光點華山」專題影展於12月1、2日播映5部全新電視電影《無界限》、《靈佔》、《完美正義》、《無法辯護》、《三天兩夜》。其中《無界限》由邱澤與孟耿如主演，林真豪執導，描述西元2020年全人類無預警陷入昏迷，49秒後人們醒來，人鬼兩道再無界限。

《靈佔》由導演洪子鵬帶領王淨、黃騰浩挑戰自我突破，描述曾意氣風發的刑警捲入一起「未成年少女砍人案」，將他帶進深黑的漩渦中。預告片中，飾演高中生的王淨疑似精神分裂或「中邪」，與刑警黃騰浩關係曖昧，令人遐想。黃騰浩說，王淨是個很棒、很出色的年輕演員，對起戲來完全不青澀，跟她合作起來很舒服。這次他演警察，跟一般不斷刑偵警察不同，有很多情感面向。導演洪子鵬也力讚黃騰浩的演出令人驚喜，一場走出偵訊室的戲，他希望黃騰浩給他能量多一點的表演，正式拍攝時黃騰浩突然自打一巴掌，讓他非常驚艷。

《無法辯護》由曹仕翰執導，是台灣首部進入士林地方法院拍攝的法庭劇。柯奐如飾演法院公設的辯護律師，常被長官、同事罵容易感情用事的她，接任一樁由名律師中途解除委任的青少年殺人案。她說，現實生活中也是個比較感性的人，但和別人有相關的事，還是會以理性對待。被問演出法庭戲背法律條文會否很困難？她一派淡定說「還好」，反而是最壓軸的重頭戲讓她覺得較挑戰性。

《完美正義》特殊敘事手法將挑戰觀眾觀影經驗，由詹家維執導，故事描述一起刑警捲入的連續謀殺案。王家梁在片中飾演菁英律師，他認為這次演出的最大挑戰是去詮釋角色亦正亦邪的過程，提供一種「正義」的面向讓觀眾去思考何謂心中的正義，希望讓觀眾能感同身受角色遭受過的經歷，他覺得這角色就像社會上很多人內心的影子。

公視人生劇展《三天兩夜》由林浩溥執導，描述一個來自新住民的家庭與一個重回學校的中輟生，兩個小女生，利用學校畢業旅行的時機，離家到梨山找尋媽媽，以少見的公路電影類型拍攝。今年剛獲金鐘肯定的陸弈靜，在片中是一位對教育充滿熱忱的老師，她笑說自己最大的熱忱是認識「難搞的自己」。她說，與導演林浩溥是多年的好鄰居，常常在爬山回社區時交流創作作品，劇中的角色原型就是導演的母親，包括家裡的狀態都是，如何自然又放鬆的演出，她說，其實就是熟讀劇本、拿掉「表演」的想法。

影展票券將在10月31日下午3點正式開賣，民眾可透過光點華山實體櫃檯購票，詳細影展活動與場次表，請見「公視新創電影PTS Originals」粉絲專頁。

(中時 )