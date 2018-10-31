2019金門馬拉松10／31下午6：00開放全球網路報名

2018年10月31日 01:21 工商 張佩芬

第十二屆2019金門馬拉松將於明年2月16、17二日於國立金門大學舉行，競賽組名額共8000人(全程馬拉松、半程馬拉松及11.2公里)，休閒組名額共11000人，將邀請世界各地跑友一同至金門奔馳美麗賽道，品嚐好酒、好美食，體驗好人情，活動10/31下午6:00開放全球網路報名， 可洽中華民國路跑協會www.sportsnet.org.tw網站。

昨(30)日上午在台北舉辦的2019金門馬拉松新聞發布會，由金門縣政府教育副處長陳家輝出席主持，與會貴賓包括中華民國路跑協會理事長范姜瑞、創會理事長陳石山律師、秘書長陳華恒、金門縣觀光協會理事長吳嘉獎等，各贊助廠商也出席記者會現場，包括金門酒廠、維他露基金會、遠東航空、家樂福和王大夫一條根等，為2019金門馬拉松全球報名揭開序幕。

本屆金門馬拉松活動特色及重點如下：

(1) 路跑組11.2公里競賽者，將和全馬組及半馬組一樣獲得瓷瓶裝紀念酒一瓶、完賽大浴巾一條和完賽獎牌，期更吸引參賽者報名參加。

(2) 台灣首創最顏質女子配速員!新浪體育評選“中國十佳馬拉松跑團”將於2019年擔任金門馬拉松最顏值吸睛配速員協助跑者創佳績。

(3) 凸顯金門戰地特色，特邀請國軍加入由吉普車作為賽道上前導車，軍用卡車作為選手殿後收容車。

(4) 以金門特有的生物鱟與水獺作為2019金門馬拉松全馬組、半馬組及11.2公理完賽獎牌設計。（喝酒不開車）

(工商 )