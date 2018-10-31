2019金門馬拉松10／31下午6：00開放全球網路報名

金門的各項好禮。圖：金門縣政府

友善列印
工商

第十二屆2019金門馬拉松將於明年2月16、17二日於國立金門大學舉行，競賽組名額共8000人(全程馬拉松、半程馬拉松及11.2公里)，休閒組名額共11000人，將邀請世界各地跑友一同至金門奔馳美麗賽道，品嚐好酒、好美食，體驗好人情，活動10/31下午6:00開放全球網路報名， 可洽中華民國路跑協會www.sportsnet.org.tw網站。

昨(30)日上午在台北舉辦的2019金門馬拉松新聞發布會，由金門縣政府教育副處長陳家輝出席主持，與會貴賓包括中華民國路跑協會理事長范姜瑞、創會理事長陳石山律師、秘書長陳華恒、金門縣觀光協會理事長吳嘉獎等，各贊助廠商也出席記者會現場，包括金門酒廠、維他露基金會、遠東航空、家樂福和王大夫一條根等，為2019金門馬拉松全球報名揭開序幕。

本屆金門馬拉松活動特色及重點如下：

(1) 路跑組11.2公里競賽者，將和全馬組及半馬組一樣獲得瓷瓶裝紀念酒一瓶、完賽大浴巾一條和完賽獎牌，期更吸引參賽者報名參加。

(2) 台灣首創最顏質女子配速員!新浪體育評選“中國十佳馬拉松跑團”將於2019年擔任金門馬拉松最顏值吸睛配速員協助跑者創佳績。

(3) 凸顯金門戰地特色，特邀請國軍加入由吉普車作為賽道上前導車，軍用卡車作為選手殿後收容車。

(4) 以金門特有的生物鱟與水獺作為2019金門馬拉松全馬組、半馬組及11.2公理完賽獎牌設計。（喝酒不開車）

(工商 )

中職》關鍵戰役助猛獅奪勝 施子…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。