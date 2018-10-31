蘋果發表會：MacBook Air終於有Retina螢幕 Touch ID同步上鍵盤

2018年10月31日 05:35 中時 石欣蒨

全新的MacBook Air在鍵盤上採用最新的蝶式結構，力度觸控板也比過往大上20％。(翻攝直播畫面）

全新的MacBook Air加入了Touch ID的感測器在鍵盤的右上角，以後即可用指紋在MacBook Air上付款。（翻攝蘋果官網）

全新的MacBook Air改成機身左側僅有2個Thunderbolt 3（USB-C）埠、右側僅1個3.5耳機插孔。(翻攝直播畫面）

蘋果今（30日）舉行完2018年第2場的秋季發表會，此次發表會上以全新的MacBook Air、Mac Mini及iPad Pro為重點，前兩者都迎來前所未有重大的更新，與4年前的規格對比直接進行大升級，前者螢幕變成更窄邊框、更輕以外，更加入了Touch ID等全新功能，而一向專攻專業使用者的Mac Mini，也升級至第8代6核心及4核心處理器，處理圖像、讀取速度等都大升級，至於最後出場的iPad Pro也帶來驚喜，採用上比iPhone XS更強大的A12X Bionic 7奈米晶片，而且厚度及大小也再作整體縮小的調整，效能比一般筆電更強，但卻更好攜帶，讓不少果粉都大喊驚喜。

全新的MacBook Air只推出了13吋的版本，但螢幕邊框縮窄了50%、厚度也從17.3mm改成更薄的15.6mm，而且重量更變輕了17%，機身重量只有1.25公斤，不過機身相對變小，功能及效能上都有再作提升，像是此次終於配備上13.3吋的400萬像素Retina顯示器，這可是不少MacBook Air使用者期待的一環，再加上音量也大了25%，就可滿足喜歡於電腦上常使用影音功能的使用者，而且還有「Hey Siri」，以及Touch ID的感測器在鍵盤的右上角，以後即可用指紋在MacBook Air上付款。

另外在鍵盤上也採用最新的蝶式結構，敲鍵盤的聲音小，且穩定性也比較更高，而力度觸控板也比過往大上20%。方便常使用多種手勢操作的用家，在硬體上也採上第八代 Intel Core i5 處理器，處理速度快60%，還有高達16GB的記憶體，能同時支援處理多工事項也不容易當機，SSD儲存也來了到1.5TB，而且機身以100%再生鋁金屬製造更為環保，可見蘋果在新的MacBook Air內外都花了大功夫在升級。

不過可惜的是機身上原有的磁吸充電口、2個USB埠及SD卡插槽全部一次取消，改成左側僅有2個Thunderbolt 3（USB-C）埠、右側僅1個3.5耳機插孔，實在沒有過往的方便；全新MacBook Air即日起於美國開放預購，11月7日正式發售，共推出太空灰、金及銀3色，定價為美金1199元（台幣約3萬7120元）起，台灣定價為3萬9900元起，目前未開放訂購。

(中時 )