蘋果發表會：Mac Mini升等六核、64GB、2TB SSD 系統效能快5倍

全新的Mac Mini想升級至i7處理器、2TB等頂規配備，就需要另外訂製，定價為美金799元（台幣約2萬4740元）起，台灣定價為2萬6900元起。

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全新的Mac Mini機身上具有4個 Thunderbolt 3 (USB-C) 埠、2個USB 3埠、HDMI 2.0及3.5耳機插孔以外，還有可改訂為10Gb的乙太網路埠。（翻攝直播畫面）

此次在蘋果的第2場秋季發表會中，終於有睽違4年的全新Mac Mini登場，在發表會上蘋果也表示這次是有史以來最大的更新，在核心處理器上改成第8代 Intel 四核心或六核心的處理器，在處理圖像時快上60%，整體系統效能表現將比上一代快速5倍。

而記憶體就可訂製高達64GB版本，在儲存容量上更有了2TB的SSD作選擇，機身上具有4個 Thunderbolt 3 (USB-C) 埠、2個USB 3埠、HDMI 2.0及3.5耳機插孔以外，還有可改訂為10Gb的乙太網路埠，方便進行高速傳輸時使用。

全新的Mac Mini想升級至i7處理器、2TB等頂規配備，就需要另外訂製，定價為美金799元（台幣約2萬4740元）起，台灣定價為2萬6900元起。（翻攝直播畫面）

全新的Mac Mini同樣即日於美國開放預購，11月7日正式發售，共推出太空灰單色，定價為美金799元（台幣約2萬4740元）起，台灣定價為2萬6900元起，不過需注意的是，其標配版為3.6GHz 四核心第8代 Intel Core i3處理器、8GB記憶體及128GB的SSD儲存裝置，想升級至i7處理器、2TB等頂規配備，就需要另外訂製，不過目前台灣仍未開放訂購。

(中時 )

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