蘋果發表會：iPad Pro無瀏海12.9吋全螢幕 配A12X晶片媲美筆電性能

2018年10月31日 05:35 中時 石欣蒨

全新的iPad Pro支援Face ID功能。（翻攝直播畫面）

此次在新的iPad Pro上採用了A12X仿生晶片，讓其效能可追上大部分的筆電。（翻攝直播畫面）

在發表會現場Adobe的新技術也在新的iPad Pro上展示，當搭配Apple Pencil時，在處理圖像時可更精準方便，而且還能將圖檔應用在AR場景中。（翻攝直播畫面）

在蘋果2018第2場秋季發表會中，再度帶來全新的iPad Pro，最明顯的改變當然就是跟隨iPhone X以後的系列，移除了Home鍵，更換上全螢幕的設計，而且更加上了全新的Face ID功能，猶如再加大版的iPhone XS，而且更標榜其性能，用上比新手機更強大的A12X Bionic晶片，配上更新的Apple Pencil，可是超越了一般筆電的性能，重新定義了平板的定義。

全新iPad Pro共有11吋及12.9吋2個尺寸，但明顯即能看到12.9吋的新iPad Pro，雖與上一代同尺寸，但因移除Home鍵後，螢幕明顯就變得更大，不過卻是歷來最薄的iPad，僅5.9mm厚，而新機同採Liquid Retina顯示器，操作上也將與新的iPhone一樣，更會隨著面向轉動而改變螢幕方向，另外還支援多工處理模式，在處理大量圖像、訊息上就更方便，而且當插上iPhone時，還能反向為手機充電。

此次在新的iPad Pro上採用了A12X仿生晶片，讓其效能可追上大部分的筆電。（翻攝直播畫面）

而且蘋果更推出了搭配的全新Apple Pencil，在筆身上加入了磁吸功能，靠近新的iPad Pro即可配著及充電，而筆前端點2下即可切換工具，為一眾熱愛以iPad Pro繪圖的使用者帶來更方便的體驗，另外在iPhone XS系列及iPhone XR上已經大獲好評的新A12仿生晶片，此次在新的iPad Pro上更採用了進一步的A12X仿生晶片，讓其可追上大部分的筆電速度之餘，還能處理複雜的圖及影音檔案，而且還能處理如AR等複雜程式，在繪圖處理上就快上2倍。

在發表會現場Adobe的新技術也在新的iPad Pro上展示，當搭配Apple Pencil時，在處理圖像時可更精準方便，而且還能將圖檔應用在AR場景中。（翻攝直播畫面）

在發表會現場Adobe的新技術也在新的iPad Pro上展示，當搭配Apple Pencil時，在處理圖像時可更精準方便，而且還能將圖檔應用在AR場景中。（翻攝直播畫面）

在發表會現場還有Adobe在新的iPad Pro上展示，當搭配Apple Pencil時，在處理圖像時可更精準方便，而且還能將圖檔應用在AR場景中，可說是相當強大的功能，也超越了一般筆電可處理的事情，加上全新的「smart keyboard folio」鍵盤式聰穎雙面夾、從過往的Lightning改成USB-C插孔，方便連接大螢幕、相機等器材，對不少創作者來說都更為方便。

全新iPad Pro即日起於美國開放預購，11月7日正式發售，共推出太空灰及銀二色，11吋的定價為美金799元（台幣約2萬47400元）起，11吋的定價為美金999元（台幣約3萬925元）起，台灣定價分別為2萬6900元起及3萬3900元起，目前未開放訂購。

(中時 )