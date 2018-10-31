10月31日三大報頭版要聞

2018年10月31日 07:11 中時電子報 綜合報導

@中國時報

金庸，這位被全球華人視為武俠小說泰斗、幾代人記憶中皆有其地位的大師，於30日下午過世，享壽94歲。永別了！我們一生笑傲江湖的金大俠！金庸本名查良鏞，1924年3月10日生於浙江海寧，1940年代後期移居香港，以筆名「金庸」著作多部膾炙人口的武俠小說，如《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》等。

國民黨昨天發表「金門、連江、澎湖縣長提名候選人發表區域共同政見」，未來離島將攜手串連、共享資源，以跳島套裝行銷國際。主席吳敦義號召外島鄉親，力挺國民黨提名縣長候選人，共同建設屬於金馬澎的黃金三島。黨內評估，目前離島選情民調都穩定領先，有機會全壘打。

台北市長柯文哲日前聲援婦聯會，隨後態度又轉彎，改稱對婦聯會不熟，更在臉書為「錯誤的援引例證」道歉。國民黨北市議員候選人李柏毅30日直言，柯文哲確實有吸到部分藍營選票，但柯說法反覆，讓藍營許多年長者生厭，他預估，此事件會讓柯流失至少5％選票。

行政院長賴清德昨到立法院備詢，國民黨立委李彥秀質詢，現在為了台鐵安全要推動普悠瑪雙駕駛，但是人力要從哪裡來？在人力還沒聘足前，賴清德建議，交通部以1～2年專案方式，聘請剛退休的駕駛，擔任雙駕駛中的一位。但是國民黨立委陳宜民質疑，明年台鐵沒有編列此預算，難道要回聘的司機「做功德」？

@旺報

中美貿易戰打亂台商供應鏈，資誠創新整合公司董事長劉鏡清指出，有越來越多的大陸廠商找他們重新規畫供應鏈，但是令很多台商頭痛的是，大陸退出成本高、東南亞勞工素質只有大陸20年前水準、回台又有五缺（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才）及環保等問題，廠商是否要外移？移往何處？台商正處在十字路口，進退維谷。

中美貿易戰再爆新戰火！美國商務部29日宣布，對福建晉華積體電路有限公司實施禁售令，這也是繼大陸中興通訊之後，第二家被美國列入出口管制清單的公司。在兩岸科技業合作日益密切之際，分析人士擔憂，美國頻頻拿大陸科技業開刀，再加上不斷揮舞高關稅大刀，對於積體電路占每年出口額3成的台灣供應鏈而言，屆時連帶遭受衝擊的壓力與日俱增。

大陸國台辦主任劉結一30日晚間會見來訪的陸委會前副主委、兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀一行人。劉結一重批民進黨政府阻撓干擾兩岸交流合作，製造兩岸同胞敵意和隔閡，勾連外部勢力破壞兩岸關係，他強調，這些圖謀不會得逞。

兩年一度的2018年珠海航展即將在11月6日開幕，不像2014年航展的主角為殲-31，2016年的航展主角為殲-20等第五代匿蹤戰機，今年航展展現大陸航空發展水平的主角為搭載全向式向量噴嘴發動機的殲-10B驗證機。

@工商時報

新光人壽正式啟動「起家厝」都更計畫。新光金30日公告，新壽100％持有的南京東路大樓將提出都市更新計畫申請，正式啟動都更計畫，連同申請、審核、申請建照到興建，預估最快2023年底才能完工，這棟已38歲的大樓未來將拉高為地上20層、樓地板面積可望破萬坪的全新大樓。

鼓勵海外資金回流，金管會30日宣布修改公發公司資金貸與準則，開放企業海外持股100％的子公司，若將資金借給台灣母公司，可不受淨值40％的限制，由企業自行訂定限額，證期局主秘簡宏明說：「這是資金回台灣，因此放寬限制」。

中國人民銀行上周五（26日）以莫忘歷史公開警告空頭，但受美元走強影響人民幣疲弱不振，在岸匯價繼前日收盤貶破6.95，昨持續下探，盤中一度跌破6.97元，收盤雖拉回收在6.96關口，亦創下逾10年低點。昨日，中國人民銀行再由參事盛松成出面喊話，「目前穩匯率比匯率改革更加重要，人行該出手時就出手，應該在必要時動用外匯儲備穩定匯率。」

中國國家主席習近平與美國總統川普預計於11月舉行的G20峰會期間會晤，美方人士透露，若11月「習川會」無法緩解貿易摩擦，美國將對2,670億美元的中國商品徵收關稅，預計最晚12月初公佈。

(中時電子報)