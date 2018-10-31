全台校園歌唱高手 齊聚中國科大。

2018年10月31日 07:48 中時 粱俊華

評審老師全神貫注的為每一位參賽同學評比。(粱俊華攝)

中國科大校長俞明德讚譽參賽同學的勇氣可嘉。(粱俊華攝)

優勝同學、評審老師與會貴賓大合照。(粱俊華攝)

主持人何偉綸、陳怡安表現的可圈可點。(粱俊華攝)

華語流行音樂校園爭鋒賽台北場27日登場，來自全台46校105位包括台南、花蓮等地學子北上參賽，齊聚中國科技大學中山育樂館，年輕學生無不使出全力演唱，現場百餘位親友加油聲四起，彷彿小型演唱會，最後由北市大安高工林詩婷奪得冠軍，第二名醒吾科大程于宣、第三名中國科大張婷、第四名致理科大陳貝怡、第五名桃園啟英高中邱奕鋒，前三名可獲8000、5000與3000元獎金與獎狀。

中科大校長俞明德致詞時表示，學校一直鼓勵同學多元化發展，讓每一位同學充分展現自我，因而培養出多位知名藝人，卻有很多校友包括張清芳、趙傳在歌壇闖出一片天，許多校友在金鐘、金馬等獎項也有斬獲。對同學們有勇氣上台接受考驗更是欽佩有佳。本次活動由中科大學生會同學参與服務，多位参賽同學，感受到學生會的熱忱，與井然有序的引導服務讚不絕口。

評審團更是星光熠熠，邀請明日之星陳怡婷、郭忠祐，與超級星光大道也是中國科大校友鄭心慈擔任評審，給予參賽者在歌藝表現上，諸多的建議與經驗分享，讓每一位參賽者受益匪淺。主持人也大有來頭，是由2016年國慶大典主持人何偉綸與中國科大陳怡安搭配擔綱，用幽默詼諧的主持風格，消彌了參賽同學的緊張，讓台北場活動在輕鬆愉悅的氣氛下圓滿落幕。

本週六（11/3日）活動列車將開到中國科大新竹湖口校區，歡迎熱愛音樂的同學家長蒞臨觀賞，活動評審團邀請到明日之星黑色旋風郭婷筠、新生代台語歌王曾瑋中、中國好聲音鄭心慈。主持人尚由何偉綸，與中國科大張童為60餘位參賽同學擔綱服務。

(中時 )