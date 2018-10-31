年底選舉將崩盤？沈富雄：民眾對民進黨厭惡感超越想像

兼任民進黨黨主席的蔡英文總統。(本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導

民進黨在2014的縣市長選戰中，拿下13席，不過中央執政不佳，年底選舉恐受影響。民進黨前立委沈富雄表示，高雄、台中選情已是平盤，且國民黨上漲氣勢尚未到最高點，這兩都可能是國民黨拿下。對於有些民進黨人仍不覺得悲觀，沈直言「這次選舉，全台民眾對民進黨厭惡感遠超過他們想像」。

2014年縣市長選舉，民進黨一舉囊括13席，更是從國民黨手中奪下基隆、桃園、竹市、台中、彰化、嘉市、澎湖等7個地區。國民黨則是大慘敗，從上屆15席一舉滑落到6席。這次受到民進黨中央執政不佳影響，許多縣市都有望翻盤。

據中評社報導，沈富雄指出，台中、高雄目前都是民進黨執政，國民黨原先雖落後，但現在漸漸拉平，國民黨台中市長候選人盧秀燕除了打空污外，其餘多是傳統戰，而陳其邁也是採取守勢的傳統戰，兩組目前都是PK的盤。「現在國民黨上漲的氣勢還沒到頂點」，沈認為最後可能都國民黨贏。

沈說民進黨這次選戰打法，中央拖累地方選情，民進黨是潮退、雪崩、土石流，和國民黨上次情況類似。沈提及他碰到民進黨人，他們還不覺得這麼悲觀，不過沈直言「這次選舉，全台民眾對民進黨厭惡感遠超過他們想像」。

「民進黨潮退後，呈現出候選人的各自強弱」。沈富雄說民進黨採取守勢，可以講政績，但卻經不起攻擊；在野黨採取攻勢，在台中市還動員派系，陸軍戰平手；空軍戰就要靠韓國瑜。他認為，韓國瑜外溢效應打擊到敵軍士氣，對民進黨喜好度下降，韓國瑜效應若在新北發酵，蘇貞昌再怎麼努力都無法翻盤。他說民進黨採取守勢是脆弱的，國民黨雖進攻能量有限，但被韓國瑜帶動起來，恐打破過去基本盤。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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