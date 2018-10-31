高雄》韓國瑜改變國民黨體質 學者勸這兩人「早點回家」

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（圖／本報資料照，陳育賢翻攝）

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中時電子報
/綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜自參選時不被看好，到近期鳳山大造勢，成功化空軍為5萬陸軍，對此，銘傳大學教授兼社科院長紀俊臣表示，這次韓國瑜「為何有爆發力？」他認為，就是學界投入戰場，因為連學界也看不下，對於檯面上馬英九、吳敦義等國民黨高層是否有號召？甚至2020有「想回鍋」的意圖，他奉勸「最好早點回家」。

紀俊臣表示，如何看韓國瑜在藍軍掀起一股韓流？國民黨體質是否跟著改變？他指出，韓國瑜旋風是整個「台灣政治氣候的變遷」，韓當然會改變國民黨的體質，因國民黨過去「唯利是圖」作法，終於有翻新的機會，他認為，不論年紀大小，國民黨肯從學界找些有才華的人，就會發揮效果。

他還說，若這次韓國瑜如民調預測勝利的話，整個國民黨的領導系統絕對「會全面改變」，因為民意壓力，逼國民黨非改不可。紀俊臣強調，國民黨不會分裂，但會「徹底洗牌」，沒有號召作用、只想官位的，奉勸早點回家好了，只要不像馬英九心胸狹窄，絕對會看到國民黨體質大改變。

紀俊臣是接受《中評社》訪問時，作以上表示。至於此次地方選舉，馬英九全台跑透透輔選，難道不是為了2020？吳敦義沒有機會了嗎？紀俊臣表示，馬英九幫國民黨候選人輔選當然可以，但奉勸「真的不要想回鍋參選2020」，至於吳敦義，若改變作風多向韓國瑜學，怎麼不行？

(中時電子報)

文章來源：中評社

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