她太性感被金庸批浪蕩 金馬導演被列黑名單

金庸作品被數度被改編翻拍成電視、電影。(圖／本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導
金庸對任賢齊、吳倩蓮版的《神鵰俠侶》有所微詞。(圖／本報系資料照)
鍾麗緹飾演的康敏被批「媚態太過」。(圖／翻攝自微博)

武俠小說巨擘金庸30日病逝，享耆壽94歲，他一生寫過多部知名作品，筆下的《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《天龍八部》等小說，數度被改編翻拍成電視、電影，捧紅不少明星，至今都是古裝戲經典，不過選角或劇情也有讓他不滿的地方，金馬名導徐克更被他封殺拒見。

徐克當年把《笑傲江湖》改編拍成《笑傲江湖之東方不敗》，不過他把原是男兒身的東方不敗變成女兒身，讓金庸很不滿，徐克還說：「如果這部電影失敗了，那證明我們亂改是不成功的」，沒想到電影卻大賣，讓金庸更生氣，隔年徐克想再買《神鵰俠侶》版權時就被拒見，後來金庸當他面說「我們朋友照做，但我的小說不會再讓你拍。」徐克也沒再拍過金庸作品。

此外，金庸也對任賢齊、吳倩蓮版的《神鵰俠侶》有所微詞，書中的小龍女都穿白衣，似不出於塵世，但戲中吳倩蓮都穿黑或藍衣，被金庸批「像來自非洲的人」，而任賢齊的浮誇演技，也被說沒有大俠風範，反而像店小二。而鍾麗緹也因為太過性感，被批像潘金蓮第二。

鍾麗緹在《天龍八部》飾演反派康敏，雖然書中她就是外表冰清玉潔，實則有副蛇蠍心腸，不過鍾麗緹把她又演得更性感更魅，讓金庸覺得她沒遵照角色特點，「媚態太過」、過於浪蕩。

(中時電子報)

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