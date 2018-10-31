靜宜與慶全科技農業、王朝食品產學合作 共創健康產業

2018年10月31日 09:22 中時 陳世宗

靜宜大學校長唐傳義（左）與慶全科技農業總經理黃榮清（右），簽署產學合作。（陳世宗攝）

靜宜大學校長唐傳義（左）與王朝食品執行長許維翔（右），簽署產學合作。（陳世宗攝）

靜宜大學與慶全科技農業股份有限公司、王朝食品有限公司(薡茶精緻茶飲)簽署產學合作備忘錄！校長唐傳義說，未來將結合管理學院教師專長，輔導企業建立更完善的會計、財管、產銷等管理制度，合力解決面臨的困難與挑戰；並以靜宜的「醫、食、農、美」發展策略，有效掌握食品及生態安全，同時借重業界經驗與資源，相輔相成共創健康產業！

校長唐傳義說，靜宜以「醫、食、農、美」為發展策略，不僅在智慧農業發展具基礎，並與農試所合作「國產機能性養生食材」等計畫，更精準掌握關鍵數據，有效維護食品及生態的安全。

靜宜的特色則是訓練學生具備「敘事力」、「國際移動力」及「AI資訊力」，透過觀光事業學系等系所，協助業界撰寫美食文化故事，喚醒民眾記憶，創造加值效果；以AI資訊力，建造模型，提高產值；利用國際力，將產業推向國際市場。

「鏈結在地產業、輔導企業管理，以提升經營效能、貢獻社會，是院務發展重要策略。」靜宜管理學院院長蔡學章說，藉由產學合作提供二家公司管理顧問諮詢，也將進行相關研究計畫，及學生實習、就業等實質合作；同時擴展教師的理論與實務應用力，創造互利共榮的美好願景！

慶全科技農業總經理黃榮清表示，該公司秉持樸實與誠摯的精神，創業至今24年期間，自產自銷成為全台最大生鮮地瓜供應商，除大型量販店及便利超商，並且成功外銷至海外地區。也網羅中南部農民，組成專業農耕團隊，在數百頃耕種面積中，配合季節與產地條件，創造產量穩定，符合農委會「產銷履歷」的優質地瓜。

黃榮清強調，地瓜產銷是慶全的專業，期望透過產學合作，建立更完善的管理及財務等制度，創造更大效益，成為營運成長新動能！

王朝食品2004年創立「薡茶精緻茶飲」，以「尊重、服務、專業、創新」的經營理念，推廣台灣優質茶飲文化，並在產品研發、經營管理創新求進，作為企業永續經營的基石！

執行長許維翔指出，「薡茶」從珍珠奶茶發源地台中到橫跨兩岸三地，並進軍日本、美國、新加坡、澳洲等國際市場，因對品質堅持，連續榮獲國內外大獎肯定，目前全球超過500家以上連鎖分店。

台灣的「珍珠奶茶」與「小籠包」受全世界歡迎！許維翔說，他因興趣而投入茶飲事業，希望在與靜宜的產學合作中「教學相長」，能為企業注入更多專業與創意！

(中時 )