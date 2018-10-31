成大女研究生之死 校長公開信「有一種哀傷 很難遺忘」

2018年10月31日 08:55 中時 曹婷婷

成功大學28日發生女研究生在校內不幸遭清潔工殺害的悲劇，成功大學蘇慧貞校長31日發表一封致成大教職員生及家長公開信，「有一種哀傷很難遺忘，我們悲慟一個年輕生命的早逝，我們選擇面對同學、面對家長、也面對社會，深刻反省、勇敢承擔！」

公開信全文如下：

有一種哀傷，很難遺忘！

致所有關心成大的教職員工生、家長及朋友們：

有一種哀傷，很難遺忘！2018年10月28日，我們悲慟一個年輕生命的早逝；有一種遺憾，我們選擇面對同學、面對家長、也面對社會，深刻反省、勇敢承擔！

為了建構一個安心友善的校園，不管在食、住、行或人際互動的網絡上，我們無不時刻關注，也付出許多努力，以期盡可能做到應有的防護，而現有的安全體系在事後也確實發揮了若干作用，但是顯然仍不盡周全，無法防患悲劇於未然！

我們引以為豪的校園有著豐富的文化資產與學習空間，與城市的鏈結日益密切，與市民的互動也不曾停歇，來自不同社群的生命也活絡了校園的許多角落，這一份繼續成長醞釀中的校園資產彌足珍貴！

未來校園公共環境的友善開放與安全維護，如何兼顧兩全？學校人事進用，如何在法令規範之外更有效查核？校園成員之間相互支持體系，如何更積極發揮預防功能？如何讓同學敏於察覺周遭潛在危險？這些都是我們持續尋求改善的重要目標！

事件發生後，學校已經由校安中心召集各一級單位成立專責編組，再度檢視校園內各種安全機制，包括空間設計的改善、各單位所轄建築內部的管理、開放空間之監視系統，門禁措施適當執行，以及校園成員間相互關懷的支持系統。此外，面對未來變動的社會，更要引導學生在校時建立自我的安全保護認知。我們真誠面對自己的不足，也以此接受師生、家長、社會的鞭策。我們相信，雖然「生活總是讓我們遍體麟傷，後來那些受過的傷，終將長成我們最強壯的地方」！

一個我們努力想實現的大學校園，應該充滿真理的探究、善良的情意與美感的生活。雖然，穿過葉影的秋日陽光、大榕園裡輕輕吹拂的微風溫暖不了我們各自感受的這個痛，我依然深深地盼望，我們可以用87年來在這個校園中不曾消失過的愛與關懷，重建互信，改變可以改變的，完成可以完成的！

我們的成大是許多世代教職員工生用盡生命去成就的，我們以務實盡責的文化聞名，我們以感恩同理的態度傳世；即使在震驚與哀痛時刻，我們仍然看見同儕之間的關愛、同事之間的扶持，我們也承諾，風雨之後，大家可以期待一個更加友善、安全的成大校園！

(中時 )