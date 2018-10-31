印尼獅航空難 大家都在問：全新飛機怎麼還出事？

2018年10月31日 09:02 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

印尼獅子航空墜毀失事189人罹難，成為3年來全球最大的商業客機空難事件。由於失事飛機營運不到3個月，引起外界關切，為何幾乎全新的飛機也會出事？難道它和老舊飛機一樣不安全？

綜合外電報導，獅航空難班機是一架波音737Max8型，此機型投運不到2年。獅航是第一個採用的業者，現在旗下有11架同款飛機。前天墜海的飛機今年8月才啟用，飛行時數只有800小時。

目前有消息陸續傳出，此架飛機可能有些狀況，且也被證實當時機長曾要求返航並得到塔台同意。目前尚不知情，到底是人為過失或飛機本身的問題，導致飛機在起飛不久即墜落爪哇外海，這有待後續進一步調查。

至於為何新飛機也會墜毀失事，外界仍有諸多揣測。飛航專家指出，通常飛機愈老舊，出事的風險愈高，不過，非常新的飛機也不能保證沒問題，要等到頻繁出勤一段時間後，才會知道它的狀況，所以頭三個月至為重要。新飛機通常會有所謂的維修假期，一旦發現問題，通常會在三個月內進行維修。

雖然新飛機出現新的問題很常見，不過，航空刊物《The Air Current》專家奧斯特瓦（Jon Ostrower）表示，這離威脅飛機安全相去甚遠。新機的問題多半就是磨合不順，不至影響飛安。

BBC中文版報導，波音737於1967年首飛，自此已生產超過1萬架，成為民航界史上最暢銷的客機，而波音737 MAX 8是波音737家族的最新一代成員，它的效能比前一代成員高出10%到12%。

波音公司表示，737 MAX系列是史上銷售最快的飛機，累積訂單近4700架。MAX 8已由美國航空、美國聯合航空、挪威航空和杜拜航空所訂購。

(中時電子報)