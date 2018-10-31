高雄》就是狂！臉書遭灌爆27萬樓 邱議瑩笑回…

民進黨立委邱議瑩。（圖／本報資料照，劉宗龍攝）

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中時電子報
/綜合報導

民進黨立委邱議瑩指國民黨高雄市長參選人韓國瑜「陪睡說」，風波餘波盪漾，大批網友湧入邱議瑩臉書馬不停蹄留言，截至今(31日)上午7時半留言已突破27萬，面對網友瘋狂蓋樓，邱議瑩顯得一派輕鬆，笑回「沒關係讓他們有發洩出口」。

立委邱議瑩近日在line群組砲轟韓國瑜「陪睡說」，對話內容中顯示，邱議瑩發言「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」，言論引發爭議。邱議瑩遭到輿論撻伐仍堅決不認錯，反在記者會喊冤「遭到獵巫攻擊」，並說韓國瑜才該道歉。

事件持續發酵，大批網友湧進邱議瑩臉書留言，在邱臉書最新一則貼文，底下留言已超過27萬，足足比粉絲團人數4萬人多出5倍多，留言至今仍以超展開姿態瘋狂累積。

據《東森新聞》報導，邱議瑩接受訪問時仍面帶微笑，絲毫不在意臉書粉絲團遭到大批網友蓋樓，緊緊笑回「沒關係讓他們有發洩出口」。而邱議瑩丈夫、客委會主委李永得先前則為妻子抱不平，反批韓國瑜提「陪睡」就是在侮辱高雄人，夫妻同心一同反擊韓國餘。

對於丈夫力挺，邱議瑩似乎也倍感窩心，露出甜蜜微笑說「當然很感謝啊，他是我先生」。記者問及外界批評曲解韓國瑜原話，邱議瑩先是哈哈大笑2聲，接著說「不管是怎麼樣招商陪睡，都是他(韓國瑜)提的政見」，更重批韓國瑜講過諸多侮辱女性的話「族繁不及備載」

(中時電子報)

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