心安之處天地寬 有媽祖在即是「家」

2018年10月31日 09:31 中時電子報 李國彥

昆山台商將美食、老街、媽祖廟一併搬到昆山，讓台商在昆山生活感到安心、放心。(圖／主辦方提供）

首屆「海峽兩岸網路新媒體大陸行」聯合採訪團日前走進昆山的「台商之家」——昆山市臺灣同胞投資企業協會，並走訪昆山台商的「精神家園」——慧聚廣場天后宮、聆聽昆山台商講述他們的幸福生活。

全國政協副主席張克輝來昆山時，曾說「有機會來這裡拜到家鄉的媽祖，我感到很幸福」。(圖／主辦方提供）

中華自媒體暨部落客協會理事長鐘婷表示，這裡的媽祖廟和臺灣沒有太大的區別，來到這裡就像回到了家一樣。(圖／主辦方提供）

20歲是一個人一生最好的年紀，20年卻是一個協會再出發的新起點。今年是昆山台協會成立20周年，20年來，企業會員從原來不足200家，發展到今天1500多家，真正成為了昆山的“台商之家”。昆山市台協會會長宗緒惠強調，這20年來，昆山台協會為更好的服務台商始終秉持團隊合作精神，只有團結合作才能發揮1+1>2的效果，這是昆山台協會每一個成員的共識。

「20年前，電子業台商紛紛到昆山、蘇州打拼創業，20年後，台商也面臨新的機遇與挑戰」。宗緒惠表示，台商投資已從電子製造業拓展到服務、文創、物流等產業，隨著大陸市場日趨成熟，在昆台企加速轉型發展，在研發費用、技術升級、設備改造方面更加敢於投入，在繼續做好公司原有業務的基礎上，紛紛著手開拓新的空間。昆山台協會也將繼續發揮“橋樑”作用，搭建政企交流平臺，加強服務台商，讓台商在昆山安心工作生活。

在平均每平方公里就有4家台資企業的昆山，不僅有著發揮「橋樑」作用的「台商之家」，還擁有一座臺胞的「精神家園」，一座純閩台風格的古建築群，是華東地區規模最大的媽祖廟。

隨著兩岸經貿往來發展，台商需求日趨多元，台商在勞作之余也常會思念海峽對岸的親人和家鄉。為了將軟硬體配套逐漸深化為心靈關懷，滿足台商精神需求，昆山台商將美食、老街、媽祖廟一併搬到昆山，讓台商在昆山生活感到安心、放心。

昆山台協榮譽會長孫德聰用一個感人的故事為我們講述昆山台商「精神家園」的故事。

回憶起前全國政協副主席張克輝來昆山時的一番講話，孫德聰感性地說，張克輝當時說「有機會來這裡拜到家鄉的媽祖，我感到很幸福」。我聽完這句話眼淚掉出來。很多台商有同樣的感覺，當想家的時候、不如意的時候、開心的時候，能夠有家鄉的媽祖說說心裡話，這是一件很幸福的事情」。

「沒有誰願意遠離家鄉，到一個人生地不熟的地方。可是為了生存與打拼，許多臺灣人必須作出抉擇。當在異鄉看到與家鄉這麼多相似的東西時，才能更覺得心安」。

來自臺灣的中華自媒體暨部落客協會理事長鐘婷，聽完孫德聰會長所講的故事後偷偷在一旁拭淚，對於會長的一番話她感同身受。她表示，這裡的媽祖廟和臺灣沒有太大的區別，來到這裡就像回到了家一樣。

(中時電子報)