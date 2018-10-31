阿茲海默症福音 蘇益仁團隊研發藥物出爐 明年將進入臨床試驗

2018年10月31日 09:28 中時 曹婷婷

南臺科大與科技部宣告世界第一個治療阿茲海默症新藥即將問世，右四為蘇益仁。（曹婷婷攝）

阿茲海默症可望有藥治療！台灣有27萬名失智症，失智症當中約65-75％屬阿茲海默症，南臺科技大學生技系講座教授蘇益仁團隊近來完成阿茲海默新藥動物實驗，證實有效逆轉病情，甚至能事先預防，預計4年完成臨床實驗，最快7年拿到藥證，將爭取加快新藥問世腳步。

南臺科大與科技部昨日宣告世界第一個治療阿茲海默症新藥即將問世。全球迄無有效治療阿茲海默症藥物，只能服用刺激神經傳導藥，改善神經症狀，平均7年演變成重症，因此，這項新藥研發成果確認動物實驗安全且有功效後，獲得美國關注，明年即可進入人體試驗。

「這是一個夢」，蘇益仁說，他從2010年開始尋找阿茲海默新藥，開發生物標記平台，將薑黃素視為治療阿茲海默潛在藥物，但走到這一步，仍只是開發出健康食品而非藥物，2014年是一個轉捩點，篩選15種薑黃素衍生物專利小分子化合物，選出候選藥物，經小鼠動物實驗證明有效。

蘇益仁分析，阿茲海默症成因複雜，目前國際各團隊開發藥物只針對單項致病機制發揮改善，導致開發藥物均失敗落幕，自身團隊開發新藥具有6個與阿茲海默症有關致病機制，在全球抗阿茲海默藥物開發領域中是最獨特的多標靶路徑藥物，也是最可能成功的首類新藥。

值得一提的是，以前因無藥可治，醫界不鼓勵沒症狀者檢測阿茲海默，未來可掌握血液、腦部發現可能病變就提早服用，以達事先預防。

南臺科大除成立「美力齡生醫股份有限公司」，並募資逾1億元，新公司將赴美國進行新藥研發申請，若研發成功，商機預估每年百億美金以上，除造福人類，一掃阿茲海默症無藥可救的現況外，公司也可望成為生技獨角獸。

(中時 )