面對北京武統 美再籲台增加國防預算

2018年10月31日 09:26 中時電子報 吳映璠

美國防部亞太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）30日表示，在預算與時間考量下，台灣不能忽略與生死相關的必要需求，要改變舊思維，取得必要資源來現代化台灣軍隊，包括軍備、兵力以及軍事訓練都必須要能夠恫嚇、甚至是抵擋海峽衝突，以確保兩岸與印太區域和平、穩定。

中央社報導，海大衛昨天出席美台國防工業會議並發表演說。海大衛除了重申美國是基於三公報及台灣關係法的一個中國政策，美方會堅定支持台灣自我防禦，同時維持美國自身能力，以抵禦可能危及台灣安全、社會與經濟體系的武力或其他形式脅迫。

不過海大衛也提出對台灣軍事情勢的擔憂，據南華早報報導，海大衛指出台灣必須取得資源來現代化軍隊，以確保軍備、兵力、以及軍事訓練能夠抵抗、甚至是在海峽衝突中取得勝利，改變舊思維、舊採購、規劃與培訓模式已經成為必要手段。

海大衛還說除非台灣的國防預算增加，否則現階段所做的努力都將受到動搖，尤其北京當局逐漸在軍備上增加實力，種種跡象顯示解放軍正試圖終結自1949年以來海峽兩岸無軍事衝突的現狀，中國大陸正尋求改變現狀，除了侵蝕台灣的國際外交空間，同時增加解放軍在第一島鏈內外的活動頻率與規模，這些行為只會使和平解決兩岸議題變得更加困難，台灣不能再依賴北京的容忍來確保自身的安全。

海大衛認為台灣必須利用不對稱優勢，「整體防衛構想」（ODC）側重不對稱戰爭、部隊保衛與沿海戰爭，能夠運用台灣的地理優勢。他也提到美國防部一直在協助台灣思考如何在分散的環境中提高聯合作戰能力，尤其面對解放軍的兩棲入侵能力，台灣在這方面的進展成為關鍵。

海大衛也肯定台灣要發展國防自主政策以及調高國防預算，但他同時認為台灣的預算太少、時間有限，不應專注於較不重要的次級目標，而忽略了生死存亡的必要需求，他重申台灣戰力發展應考量可靠、韌性與成本效益。

(中時電子報)