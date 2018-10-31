年底選舉如何打垮民進黨？她曝國民黨最狠招！

2018年10月31日 09:39 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜掀起「韓流」，其外溢效應讓藍營士氣大振。前副總統吳敦義辦公室主任李秀姬日前PO文指出，這次國民黨參選人支持度能更高，但支持者憂心國民黨大勝後，「有些人」會自認為是功臣、2020非他莫屬等。對此，她認為國民黨最狠一招是「老領導們集體交棒，宣誓以後只為後輩抬轎！」

年底選舉腳步近，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義都紛紛為參選人站台，前立法院長王金平日前也出現在韓國瑜造勢晚會上。此外，由於韓國瑜人氣超夯，許多參選人紛紛邀韓站台，盼藉此拉抬聲勢。

李秀姬在臉書發文指出，國民黨提名的候選人，包括韓國瑜、盧秀燕、林姿妙、侯友宜甚至丁守中、陳學聖，支持度可以更高，但許多支持者一想到他們代表的是國民黨，心裡就有莫名的無力感。「再想到年底萬一國民黨大勝，有些人又自以為『最大功臣福將』、『2020非他莫屬』，於是對1124又期待又怕受傷害」。她說若這股「憂慮」能被消弭，各縣市藍營的支持度，相信可增加5個百分點以上。

李秀姬提及，喊王金平加油、吳主席加油、馬總統加油這些都沒有錯，他們曾帶領台灣在國內外拚經濟，他們一生都奉獻給國民黨，他們年紀一大把仍馬不停蹄地全省奔波，他們即使被噓被罵還是會陪著候選人們掃街拜票。

「在最華麗的時刻轉身，留下令人尊敬的背影！」李說德國聲望如日中天的梅克爾都宣布不再角逐公職，國民黨的前輩們還在等什麼？她說既然大部分候選人只想跟韓國瑜同框，不妨選個大場，幾位大老手牽手說讓位給新生代，搞不好聲望會扶搖直上。

(中時電子報)