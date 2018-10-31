不沾鍋會致癌？專家揭安心用5招 但這4種食物母湯

2018年10月31日 09:37 中時電子報 戴安瑋

網傳不沾鍋會致癌？鍋具專家表示，只要做到正確使用，包括不要磨損、不要空燒、控制火侯、泡水除燒焦、海綿清洗等五步驟，即可安心使用，但別煮蠣、雞翅、蝦子、螃蟹等會刮傷塗層的較硬食物，一旦磨損建議汰換，否則會影響不沾效果、易滋生細菌。

有網友在PTT指控，到某大賣場買了一款平底鍋，不料使用後竟掉漆了，非常傻眼，質疑是鍋子品質不佳，但後來經查證，是因使用金屬鏟才致鍋子被刮得稀巴爛；許多人也對不沾鍋鐵氟龍塗層(掉漆)是否會致癌有疑慮。

鍋具專家陳靜婷對《每日健康》表示，不沾鍋鍋內表面有一層聚四氟乙烯(PTFE)的不沾塗料，有耐蝕性、優異非黏著性和低磨擦係數、耐熱、耐低溫等特性。PTFE耐用度低、易脫落，為增加鍋具壽命，會在塗層添加寶石礦物、鑽石、鈦、陶瓷等物質，耐用度可增加3~4倍，甚至20~30倍。

她說，使用不沾鍋前，先裝8分滿的水煮沸讓鍋內細孔張開，再把水倒掉並擦乾，以餐巾紙沾食用油將鍋內擦拭1遍讓細孔吃油，就能達到去除髒污與保養的目的。聚四氟乙烯 (PTFE)常態下無毒，不過溫度一到260℃後會變質，且在350℃後開始分解。一般而言，烹煮油脂與奶油時，溫度達200℃時會產生燒焦與煙，而肉通常在200℃~230℃會燒焦，需僅記用不沾鍋時勿讓食物持續燒焦，就不會吃進變質分解的PTFE。

她並提出正確使用五步驟，如下:

一、不要磨損：千萬別使用金屬鏟，宜塑膠或木製鏟；不要烹煮蛤蠣、雞翅、蝦子、螃蟹等較硬食物，避免刮傷塗層。一旦磨損就建議汰換，否則會影響不沾效果、易滋生細菌。

二、不要空燒：加油前不空燒鍋子，避免不沾鍋變形或表面塗層脫落。

三、控制火侯：不需預熱，只要鍋面乾燥時，用中火或小火料理即可，切忌以大火料理，避免造成不沾鍋變形。

四、泡水除燒焦：若煮太久，導致食物焦黏在鍋底，也勿用鋼刷刷，只要倒入熱水浸泡一段時間或將熱水煮沸，就可輕鬆去除。

五、海綿清洗：不沾鍋用完後，用柔軟海綿配合中性洗碗精清洗鍋具，就能將油膩與殘渣清除。

(中時電子報)