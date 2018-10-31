抽查市售10款固齒器玩具 中市消保官：全數合格

2018年10月31日 09:39 中時 盧金足

為確保兒童安全使用玩具，經濟部標準檢驗局定有一系列兒童用品及玩具安全國家標準。（盧金足攝翻）

台中市政府法制局消保官檢驗全市嬰幼兒用品店、百貨專櫃及網路商店，購買10種品牌的固齒器玩具，包括禁用的可燃性材料，重金屬、塑化劑等項目均符合規定；玩具邊緣、尖端、突出物等物理性安全要求上也都合格，商品標示部分符合商品標示法及玩具商品標示基準規定。

台中市府法制局長吳梓生表示，為確保兒童安全使用玩具，經濟部標準檢驗局定有一系列兒童用品及玩具安全國家標準

，包括CNS 15503「兒童用品安全一般要求」及CNS 4797「玩具安全」等系列標準，將玩具列為應施檢驗商品，其中，固齒器主要功能是滿足嬰幼兒嘴巴的反覆咬合以及咀嚼的需求，直接與嬰幼兒口腔黏膜接觸。

法制局指出，抽驗檢測結果，在商品中文標示部分，都符合商品標示法及玩具商品標示基準的相關規定；商品安全部分

，在耐燃性方面檢查有無禁用的可燃性材料、檢驗鉛、鎘、汞、砷、硒、鉻、銻、鋇等8項重金屬的溶出濃度、並檢查邊緣、尖端、突出物、金屬線、繩索及包裝塑膠膜的安全及塑化劑等項目，也都全部符合玩具國家標準。

消保官提醒，應選購貼有「商品檢驗標識」的玩具，建議不要購買商品標示不明產品；購買除注意品質、價格外，可盡量選擇一體成型而非組合的設計，避免黏接方式製作的固齒器，較不易有塑化劑釋出，較能避免因咬齧造成破損，有效避免藏汙納垢導致細菌孳生。

(中時 )