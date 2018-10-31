再現台灣之光 政大商學院躋身頂尖 成為PIM第65個會員學校

政大商學院舉辦60週年院慶晚宴，4位前任院長與現任院長一同上台舉杯敬酒。（由左至右為前院長蘇瓜藤、前院長暨前校長鄭丁旺、現任院長蔡維奇、前院長暨現任校長周行一與前院長唐揆）圖/政大商學院 提供

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中時電子報
卜彥之

政大商學院於10月27日舉辦60週年院慶晚宴，邀請該院歷任行政團隊，包括鄭丁旺（政治大學前校長）、周行一（政治大學校長）、蘇瓜藤、唐揆4位前任院長、各系所師長與校友等超過500人到場，見證政大商學院成為「國際商學管理聯盟 (PIM)」第65個會員學校，也是該院繼通過AACSB與EQUIS兩大商管國際認證後，在國際化發展上的重大里程碑之一。

政大商學院蔡維奇院長表示，國際化一直是該院辦學的重要理念，不管是課程設計，還是系所、學程之成立，都是為了與國際接軌，目前姐妹院校已高達133所，每年薦外及外薦之交換學生更超過500名。PIM是由全球三大知名商管學院，包含英國倫敦商學院、美國紐約大學以及法國巴黎高等商學院於1973年共同發起成立，目的在促進全球商學教育之互通及交流，包含學生和教師的交流及教研人員間的聯合研究和合作，由於入會方式採菁英制度，每所會員學校皆為該地區最卓越之商管學院。而這次能夠成為PIM第65個會員學校，表示政大商學院的國際化水準已經和國際頂尖商學院並駕齊驅。

政大商學院院長蔡維奇於27日院慶晚宴時宣布成為PIM第65個會員學校。圖/政大商學院 提供

與國際接軌一直是該院辦學的重要理念（左起：政大商學院國際事務副院長尚孝純、前院長唐揆與國際事務辦公室經理黃千容）圖/政大商學院 提供

政大商學院創立於1958年，於2006年通過AACSB認證、2010年通過EQUIS認證、2013年通過AACSB 會計認證，為國內唯一獲得三認證之商管學院，目前全球僅7個商管學院同時通過此三項國際認證，政大商學院即為其中之一，代表政大商學院在辦學品質、學習資源、國際化發展與企業合作等面向深受國際肯定。而這次躋身成為PIM之會員學校，除需符合有大規模之英語授課、與至少30％的現有會員學校有學生交換計畫、提供國際交換學生優良的服務支持系統及獲得國際商學認證（AACSB、EQUIS或AMBA）等條件之外，經過一年審查後，更必須通過75%會員學校投票同意後，才能正式成為聯盟會員學校，也因為這樣的高門檻，當下確定成為PIM會員後，不但為校史寫下重要的里程碑之外，更是成為國際商學教育的台灣之光。

(中時電子報)

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