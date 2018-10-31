懷念大師 金庸30多年來唯一沒被翻拍的作品是...

2018年10月31日 09:55 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

1986年電視劇《越女劍》，李賽鳳主演的阿青顯得世事不通，劍法又極強，對範蠡又充滿了深深地愛，可惜的是當年在亞視反應平平。(圖／香港亞洲電視《越女劍》劇照)

武俠小說香港《明報》創辦人查良鏞昨晚逝世於香港養和醫院。他的兒子查傳倜說，父親走得安詳，彌留時家人均在身邊陪伴。回顧金庸一生共著有15部武俠小說，每部小說名首字集成一副對聯，即是「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」。而30多年來唯一沒被翻拍的作品是《越女劍》。

「香港四大才子」之一的金庸，筆下的武俠小說無數，更是電視劇、電影翻拍熱點，從而造就無數大明星，每部作品經典角色都成為一代人的記憶。

據陸媒《21世紀經濟報導》統計，金庸小說一共被翻拍成108部影視作品，包括74部電視劇，34部電影。

其中「射雕三部曲」系列被翻拍的最多，《神雕俠侶》有14個不同版本、《射雕英雄傳》和《倚天屠龍記》亦有12個版本。

緊追在後的是《笑傲江湖》11個版本、《書劍恩仇錄》10個版本、《鹿鼎記》9個版本、《天龍八部》8個版本、《雪山飛狐》7個版本、《碧血劍》6個版本、《俠客行》6個版本、《連城訣》5個版本、《飛狐外傳》5個版本、《鴛鴦刀》翻拍過2次電影、《白馬嘯西風》被翻拍過1次電視劇。

而金庸15部作品中，30多年來唯一沒再翻拍的作品是哪部？就是自1986年後翻拍成電視劇後，由李賽鳳主演的《越女劍》，該作小說亦是金庸封筆之作，此電視劇作亦是該小說唯一的影視版本。

(中時電子報)