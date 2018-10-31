周刊爆台鐵檢查員沒人敢來 台鐵指：沒招考檢查員

2018年10月31日 10:03 中時 李宜秦

台鐵普悠瑪上周發生嚴重翻車事故，釀成多起傷亡，有媒體指出，台鐵長期人力嚴重不足，除司機員人數不夠外，連列車檢查員也嚴重欠缺，甚至因為台鐵工作環境過於嚴苛，去年考進13名高員級檢查員，最後一位都沒有報導。台鐵副局長何獻霖金表示，台鐵鐵路特考並無檢查員這個項目，檢查員人數也都足夠，對媒體指稱的問題不清楚。

有週刊報導，台鐵員工爆料台鐵除了司機員人力不足外，連檢查動力系統的檢查員人數也嚴重不足，不只離職率高，去年考進13名高員級檢查員竟1位都沒有報導，原因包括工作環境嚴苛、薪水不成正比、輪班混亂等。

台鐵副局長何獻林今出席立法院的社福及衛環委員會，接受聯訪時表示，台鐵鐵路特考並沒有檢查員這個項目，而是考機檢工程，考進台鐵後先擔任助理工務員，通過訓練後才能擔任檢查員。

何獻霖說，去年考進機檢工程的考生約100位，若通過適性測驗合格者則可訓練成為司機員，其餘者則派認為檢查員，負責車輛檢修工作。何獻霖表示，目前檢查員人力充足，對於媒體所指稱的「13名考進沒人報到」一事並不清楚。

另外台鐵昨日起針對普悠瑪、太魯閣啟動雙人駕駛，由司機員搭配學習司機員與機車助理一同駕駛，預計投入238人，行政院長賴清德表示，為了減緩人力問題，可找退休司機員回鍋支援，然而台鐵司機員退休年齡為60歲，因此也遭外界質疑其可行性。

何獻霖表示，這是一個可行的方法，近3年司機員在55到59歲之間自請退休的人約有80人，可考慮由這些人回鍋支援，台鐵局也將徵詢他們的意願。而對於勞動部建議台鐵因應人力不足調整班次或減班，何獻霖表示台鐵局將予以檢討。

(中時 )