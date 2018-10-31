留聲機雜誌得主 鋼琴名家史帝芬‧賀夫給年輕習樂學子忠告

鋼琴家史帝芬‧賀夫認為無論是繪畫或寫作，都是成就他鋼琴演出很重要的一部分。(國家交響樂團提供)

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以台灣愛樂之名，國家交響樂團NSO展開美國巡演，將在美國西岸舉辦四場演出，音樂會上也將與英國鋼琴家史蒂芬‧賀夫（Stephen Hough）合作李斯特《第一號鋼琴協奏曲》。賀夫表示，這首鋼琴協奏曲20分鐘左右不長，但是結構很嚴謹，樂曲充滿各種元素，就像放煙火般繽紛絢爛，希望當地樂迷會喜歡。

賀夫表示，與國家交響樂團合作多年，雙方非常熟悉，「這是一個東西方相互交流的時代，與呂紹嘉跟國家交響樂團合作，我們雙方在音樂上有很多的溝通。」

賀夫認為東方的五聲音階非常厲害，五個音就可以創造出獨特的世界，賀夫之前也曾改編《望春風》作為音樂會安可曲，音樂表現細膩，「我不會任何台灣話或是中文，但我覺得這首台灣民謠旋律非常優美，觸動我心。」

史蒂芬賀夫出生於1961年，是當代相當出色的鋼琴家之一，他已經得過兩次《留聲機雜誌》「年度最佳專輯」等七座大獎以及德國唱片大獎、法國金音叉唱片獎、法國世界音樂獎等，他也擅長繪畫、寫作與創作，「無論是繪畫會是寫作，都是我內心世界的一部分，這些創作都有助於我的演出，讓我更了解音樂。」

對於年輕音樂學子，賀夫有哪些建議？「我覺得真正該聽建議的是他們的父母親。」賀夫說，父母親不要跟孩子說學音樂可以穿漂亮的衣服上台，可以賺很多錢，「如果孩子們不是發自內心要把音樂學好，而是誤以為學音樂可以華衣美食，之後就會一事無成，自暴自棄，對彼此都沒有好處。」

國家交響樂團將從10月30日起到11月5日在美國舉辦4場演出，行程遍及加州橘郡、聖地牙哥、西雅圖及舊金山。這次也是國家交響樂團繼2016年首次美國巡演後再度訪美，史蒂芬．賀夫則將擔任橘郡、聖地牙哥及西雅圖的3場演出同台共演。

(中時 )

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