引進港珠澳大橋技術 交通部：金門大橋18支基樁完工

2018年10月31日 10:10 工商 彭媁琳

交通部高速公路局指出，金門大橋工程深槽區主橋墩P48全部18支基樁已在今(31)日凌晨完成，為深槽區主橋5座橋墩中，首先完成全部基樁的橋墩，對金門大橋工程推動具有階段性意義。

金門大橋連接金門本島（大金門）金寧鄉與烈嶼鄉（小金門）的海上橋樑，為一脊背橋，全長5.4公里，其中跨海橋長4.8公里。

高公局表示金門大橋工程於今年3月12日完成深槽區主橋P48之第1支直徑2.5公尺基樁後，施工團隊並未鬆懈，持續突破海面23公尺以下深處堅硬花崗岩的挑戰，克服強勁海流及堅硬花崗岩嚴竣考驗，歷經200餘天的日以繼夜投入施工，終於完成深槽區主橋首座橋墩深槽區全部基樁，接續將進行基礎與墩柱施工，明年深槽區之第一支墩柱破浪而出，已指日可待。

深槽區基樁施工，是金門大橋工程重要關鍵作業，金門大橋工程第1支直徑2.5公尺、長45.2公尺基樁施工過程，因摸索海水下花崗岩地質及海域特性找尋適切施工方法而耗費20天才完成，接續從每次經驗回饋施工並調整施工方法，現進步到平均10~12天可完成1支基樁，代表有效掌握海域基樁施工技術。

為加速完成深槽區基樁，今年7月引進港珠澳大橋基樁施工之專業技術團隊，該廠商嫻熟海域基樁施工，尤其面對金門花崗岩堅硬地質，藉由曾經參與港珠澳大橋基樁施工經驗，更能掌握施工關鍵，搭配原本台、韓專業技術團隊，目前共有3組專業技術團隊進行基樁施工。本工程主、邊橋計11墩，基樁總數193支，已完成74支，後續剩餘119支基樁將再增闢至6個基樁施工作業面，全力加速深槽區基樁產出速度。

(工商 )