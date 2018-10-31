萌！免「斤斤計較」！冠鶴寶寶會自己量體重

2018年10月31日 10:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

對愛美的人而言，站上體重機可是「斤斤計較」！多一分太肥，少一分則太瘦，要如何健康均勻呢？問問會自己量體重的冠鶴寶寶最知道。台北市立動物園鳥園水禽區的「灰頸冠鶴」家族，在今年暑假期間，有3隻生力軍加入，這3隻來自人工孵化與飼養的幼鶴們，非常熱情活潑，讓人更驚嘆的是，牠們還可以自行站上磅秤，根本不需要保育員出手協助，就可以徹底執行「自己的體重自己量」的任務！

3隻來自人工孵化與飼養的幼鶴們，非常熱情活潑、完全不怕陌生人。（台北市立動物園提供）

因緣際會，幼鶴們都是由人工孵化與飼養長大，在照養初期，每天秤重是人工育幼最重要的事，藉由體重的變化，保育員可以追蹤了解動物的發育是否正常。初期還算簡單的秤重作業，隨著幼鶴們漸漸長大，困難度也越來越高，為了降低幼鶴們的緊迫，保育員試著運用動物訓練技巧、正向鼓勵的方式，引導幼鶴們自己站上磅秤。

大小朋友在鳥園和灰頸冠鶴巧遇的話，請記得保持適當距離，可別被牠們熱情的表現嚇到了喔！（台北市立動物園提供）

剛開始訓練時，保育員以幼鶴們較為熟悉的假草皮做為熟悉物，搭配美味的麵包蟲當獎勵，逐步引導牠們從單腳到雙腳，慢慢踏上磅秤，直到能穩定站立，這樣的密集訓練3週後，幼鶴們順利完成了穩定站立在磅秤上的任務!現在雖然已經不需要天天秤重，但當保育員有量測需求時，幼鶴們仍會乖乖站上磅秤，只是有時玩心重不想下來，還會用尖尖的嘴喙玩起磅秤上的其他按鍵，只為聽到有趣的按鍵聲音，這樣的舉動常常讓保育員感到啼笑皆非呢！

幼鶴們有時玩心重不想下來，還會用尖尖的嘴喙玩起磅秤上的其他按鍵。（台北市立動物園提供）

體長大約1公尺的幼鶴們並不怕人，甚至比一般的鳥類更樂於親近陌生人，有時，牠們還會混入人群中，展現「親民」的一面。領域性極強的牠們，好奇心也很重，喜歡用尖尖的嘴喙探索周邊新鮮事物，如果大小朋友在鳥園和牠們巧遇的話，請務必記得保持適當距離，以免被牠們尖尖的嘴喙給啄傷了唷！

(中時電子報)