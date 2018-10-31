通血管4大神物 這2項每餐都可入菜

低溫與溫度驟降會造成血管收縮，增加中風急性發作的機率。(圖/達志示意圖)

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中時電子報

下周三就是立冬，冬天是腦中風好發的季節，低溫與溫度驟降會造成血管收縮，使血壓上升，增加中風急性發作的機率，專家表示，為避免血管阻塞，除了吃抗凝血藥物外，生活中有4種天然的血液稀釋劑，包括薑黃、生薑、辣椒、維生素E，都有助降低血液凝結的風險。

健康資訊網站「每日健康」綜合外國報導，整理出四種天然的血液稀釋劑食物或營養素，能有效降低血液凝結風險，避免中風等心血管疾病發生。

薑黃

薑黃中的薑黃素，具有廣泛的藥理作用，如降血指、抗氧化、抗發炎、抗動脈粥樣硬化。2012年更有一項研究表示，每日食用薑黃可以幫助人們維持血液的抗凝血狀態。

生薑

生薑中含有的薑辣素，可以促進血液循環，還可以擴張血管、降低血壓。權威醫學網站《medicalnewstoday》將生薑列為有效阻止血液凝固的抗發炎。生薑含有一種天然酸稱為水楊酸鹽，而阿斯匹靈(已醯水楊酸)就是水楊酸的合成物。

辣椒

和生薑一樣都含有水楊酸，且含量高，可以做為強效的天然血液稀釋劑。且辣家中含有辣椒素能有效抑制脂肪生成的相關分子、促進脂肪分解，能大幅改善血管阻塞，預防代謝性疾病。

維生素E

維生素E具有防血小板凝固、附著於血管壁的效果，且能擴張血管、保護血內皮細胞，對血管健康有益。建議從飲食中攝取維生素，例如杏仁、葵花籽油、橄欖油跟全穀類麵包等，切記勿攝取過多，反而造成反效果增加出血性腦中風風險。

(中時電子報)

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