翻拍劇捧出經典金庸女神 她們的美至今難超越

2018年10月31日 10:57 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

翁美玲和朱茵演的黃蓉各有各的美。(圖／翻攝自微博)

陳玉蓮和劉亦菲版的小龍女。(圖／翻攝自微博)

一代武俠小說泰斗金庸30日病逝，讓外界深感惋惜，他筆下的著作，數度被翻拍電視劇和電影，捧紅不少明星，多數經典角色至今仍深植人心，其中香港女星黎姿飾演的「趙敏」，更是多次被選為最美金庸女神。

金庸武俠劇捧紅不少美女，至今仍是大家心目中女神，黎姿在2001年電視版的《倚天屠龍記》飾演「趙敏」，她演活可愛直率但又柔情的趙敏，尤其是她的梨窩更為角色的美加分，迷倒大批觀眾，另外，在馬景濤版的《倚天屠龍記》，周海媚美艷形象被封為「最美周芷若」，是她代表作之一，14年後她再演出新版《倚天》，改演滅絕師太，成為最大看點，

而被翻拍最多次的《射雕英雄傳》，也創造不少經典美女，翁美玲在1983年版本中飾演黃蓉，演活冰雪聰明、古靈精怪個性，俏黃蓉似乎就是她的代名詞，可惜2年後她開煤氣自殺，年僅26歲，留給外界無限惋惜。另外，朱茵飾演1994年版的黃蓉，也是不少人心目中經典，她演出靈氣和機敏，令人過目不忘。

陳玉蓮和劉亦菲都靠著2部金庸武俠劇走紅，《天龍八部》的王語嫣和《神鵰俠侶》的小龍女，陳玉蓮更被金庸大讚是最符合原著的小龍女，而劉亦菲的空靈氣質和仙女形象，也讓人驚艷，不過最被視為是經典中的經典，是李若彤版的小龍女，超凡脫俗的氣質，堪稱「史上最美小龍女」，至今讓人難以忘懷。

邱淑貞在《倚天屠龍記之魔教教主》中的小昭，令人印象深刻。(圖／翻攝自網路)

林青霞和張敏帥氣形象深植人心。(圖／本報系資料照)

邱淑貞在《鹿鼎記》中的建寧公主和《倚天屠龍記之魔教教主》中的小昭，都令人印象深刻，前者個性刁蠻任性的，後者溫柔聰穎，被封為「史上最美小昭」。此外，林青霞和張敏在《笑傲江湖》、《倚天屠龍記之魔教教主》中的扮相，都是較為帥氣，不過形象深植人心，至今難超越。

(中時電子報)