獨家》全台首家「深夜牛排館」MUCHOYAKI一手報導

2018年10月31日 10:37 工商 姚舜

覆蓋在〈蘿蔓沙拉〉上層的是用帕瑪森起司粉煎成的薄脆餅，看起來有點像〈冰花煎餃〉的冰花。（圖／姚舜）

在「牛排教父」新開的〈MUCHOYAKI〉餐廳菜單上，有用廣島生蠔與雞蛋香煎的〈蚵仔煎〉，主廚並用了豆豉提味。（圖／姚舜）

〈MUCHOYAKI〉的〈西式蚵仔煎〉很厚實且口感濕潤，每份都有6顆廣島生蠔。（圖／姚舜）

〈MUCHOYAKI〉的炭烤花枝帶有煙燻香味，主廚用中東風味的Harissa辣醬讓客人沾食提味。（圖／姚舜）

〈MUCHOYAKI澳洲虎蝦〉是將全身滿是蝦膏的澳洲虎蝦帶殼一起炭烤，所以蝦鮮味更濃烈，不必沾醬就很好吃。（圖／姚舜）

〈MUCHOYAKI南方澳鮪魚排〉是經二段式炭烤後上桌，肉質厚實但不乾柴，配上南法燉菜及葡萄酒陳醋一同享用。（圖／姚舜）

在板前現做的〈炙燒鮪魚〉，食客可以全程看到烹調過程。（圖／姚舜）

牛排教父信義區再開〈MUCHOYAKI〉，菜單上有許多「趣食」與下酒菜。（圖／姚舜）

〈MUCHOYAKI〉的牛排改以瓷盤盛裝，並以香甜青蔥取代大蒜為Side Dish。（圖／姚舜）

在〈MUCHOYAKI〉可享受現點、現切加現烤的各式乾式牛排。（圖／姚舜）

除了法國的「鹽之花」外，在〈MUCHOYAKI〉享用熟牛排，有各式調味醬汁供客人選擇，非常多樣。（圖／姚舜）

〈MUCHOYAKI〉全新引進德國製DRY AGER牛肉熟成放箱，並獨創三段式乾式熟成法，客人透過玻璃可以看見不同血源品種、部位的牛肉，在裡面烹成的「現況」。（圖／姚舜）

美味就是忠於原味，在〈MUCHOYAKI〉，好吃的布瑞塔起司只用橄欖油簡單調味即呈盤上桌。（圖／姚舜）

為提供食饕與吃貨更有趣的吃食體驗，「牛排教父」開〈MUCHOYAKI〉亦跟上食尚潮流，提供「板前料理」服務。（圖／姚舜）

巨無霸式的〈美國頂級乾式熟成帶骨肋眼牛排〉，重達1.4公斤、可供4人共食分享。（圖／姚舜）

位在台北市信義區新光A9館的〈MUCHOYAKI〉，設有一時尚吧台，且餐廳營業到晚上12點，是國內第一家「深夜食堂牛排館」。（圖／姚舜）

〈MUCHOYAKI〉採全開式廚房設計，從餐廳任何一角落都可看到廚師工作現況，極具「劇院式」臨場感。（圖／姚舜）

〈MUCHOYAKI〉的裝潢設計時尚現代、空間寬敞，且採光明亮。（圖／姚舜）

在〈MUCHOYAKI〉用餐即使背後廚房，亦可透過吊掛的大型鏡子反射，看到廚師烹調料理過程。（圖／姚舜）

坐在〈MUCHOYAKI〉臨窗座位，可以欣賞台北101大樓與微風南山的景致。（圖／姚舜）

英雄不寂寞！更正確的說法是：英雄不甘寂寞。眼見台北信義區高檔餐廳愈高愈多，將於今年底、明年初開幕的微風南山更找來外國外名店助陣壯聲勢，以〈教父牛排〉在台北米其林指南中得到一星的「牛排教父」鄧有癸再創牛排廳新品牌〈MUCHOYAKI〉，以全開放式廚房結合時下正流行的「板前料理」服務，企圖傳遞「劇院式牛排用餐新體驗」的新體驗。

開在台北市信義區新光三越A9館、將於明（11/1)日正式開幕的〈MUCHOYAKI〉，是繼新光A4館〈Top Cap Steakhouse〉之後，教父牛排連鎖系列在台北市信義區開設的第二家牛排餐廳。「牛排教父」鄧有癸不諱言地的表示，一口氣在高檔美食一級戰區連開二家店，就是要鞏固市占，「全力防堵外籍軍團分食市場」。

也就是因為與〈Top Cap〉位在同一商圈，鄧有癸此次再斥資1700萬元開〈MUCHOYAKI〉，為了區隔市場並型塑賣點，標榜「以自我挑戰自我，自我超越自我」的精神，在店中導入了許多新概念、新元素、新設備與新菜式，其中最大的改變是，它讓享受高檔美味牛排的氛圍不再那麼「正經八百、莊嚴隆重」，隨著「觀念解Fun」，〈MUCHOYAKI〉設定的平均客單價目標是1500元，且中午甚至還有880元起的套餐，與過去教父系列牛排餐廳2500元起的平均客單價相比，消費門檻大幅降低、「可親得多了」。

另外，為迎合信義區飲食男女的生活樣態與外食消費需求，在新光三越全力支持下，〈MUCHOYAKI〉並營業至晚上12點，夜貓族過了晚上9點仍可到此用餐消費，成了全台第一也是唯一的「牛排深夜食堂」。

占地超過80坪、有100個客席座位的〈MUCHOYAKI〉，設有2間大包廂，客人坐在臨窗座位可以台北101與微風南山兩高樓美景佐餐。餐廳的裝潢時尚現代、空間開闊舒適且採光明亮。全開放式的廚房設計更營造了一股劇院式氛圍，客人坐在餐廳任一角落，都可以看到廚師烹調料過程。這樣的設計，也意味著〈MUCHOYAKI〉在排煙排油部位花了不少心思。

國內愈來愈多定位高檔的餐廳開始標榜以「板前料理」為賣點，身為台灣第一代鐵板燒師父的鄧有癸就是靠「板前獻藝」在市場累積石碑並成功轉型將事業觸角向高檔牛排延伸。他說，板前料理可以讓客人有一種「被重視」與「得到更多照顧」的尊榮感，且客人想吃什麻？怎麼吃？在板前直接與廚師面對面溝通，更大幅拉近了客人與廚師的距離。

所以鄧有癸這回開〈MUCHOYAKI〉決定「拔鏟再戰」，在餐廳正中間設置12個板前座位區，讓用餐客人不只是眼見為真的看到料理過程，並可與廚師互動。烹調料理本是一種藝術，板前即席料理、烹調料理過程全透明，廚師如何發揮「秀感」，值得食客與吃貨期待。

為了強化「軍火配備」，〈MUCHOYAKI〉這回全新引進德製牛肉熟成放箱，「牛排教父」以數十年「玩肉」心得，針對不同國籍、品種牛肉，在店進行「乾式熟成」。鄧有癸並首創「牛排乾式熟成三部曲」，以不同天數乾式熟成牛肉烹製牛排，創造最佳牛排味覺新體驗。其中「 First Dry Aged」約10天、「Semi Dry Aged」約14-20天、「Super Dry Aged約20-28天」，鄧有癸表示，乾式熟成天數適可而止即可，陷入「天數迷思」，牛排或有特殊風味，但口感、甜點與含汁的效果即會手打折。

鑄鐵鍋裝牛排、用整顆蒜頭為Side Dish，均為牛排教父在台灣牛排市場帶領風潮，如今教父再出新招，在〈MUCHOYAKI〉首次以「瓷盤」取代「鑄鐵鍋」盛裝牛排，創造全新視覺享受。同時，以「大蔥」取代「蒜頭」為Side Dish。

為親民出擊並開拓家庭與年輕客源，〈MUCHOYAKI〉菜單上的乾式烹成牛排的份量普遍都在10盎司左右，這樣的份量讓消費者只要2000元上下就可享受一客美味牛排，打破市場高檔牛排平均3500元以上的「慣例」，對後續有意插旗信義區的外籍牛排館而言，這樣的策略其實不止是「防禦」，更是「攻擊」。隨著〈MUCHOYAKI〉正式開賣，台北信義區高檔牛排戰火已被正式點燃！

(工商 )