小龍女是「被復活」的 金庸原本要讓「她」陪楊過終老

其實金庸原本打算讓郭襄配楊過成為結局，但書迷抗議後，才會讓小龍女16年後與楊過重逢 (圖／翻攝自網路)

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中時電子報

武俠小說大師金庸寫了許多膾炙人口的作品，其中《神雕俠侶》可說是最知名且被翻拍最多次的顛峰之作，劇中楊過和小龍女的愛情故事更讓許多人嚮往不已。但其實金庸原本沒打算讓小龍女活到結局，而是打算讓小龍女就死在絕情谷，改由郭襄接手後面的戲份，沒想到引爆書迷怒火，才讓金庸改掉原本劇情，讓小龍女與楊過在16年後成功重逢。

當年《神鵰》在明報上面連載，當時小龍女在絕情谷寫下「十六年後，在此重會。夫妻情深，勿失信約。」欺騙楊過，接著便跳下絕情谷自盡，原本金庸設定小龍女就命喪於此，後面女主角改由郭襄擔任，也預定郭襄是陪楊過走到最後的人。

然而就如同當年柯南道爾的《福爾摩斯》一樣，福爾摩斯與大魔頭莫里亞提教授大戰並雙雙墜落瀑布身亡後，收到無數憤怒書迷的抗議信，因此柯南道爾不得不將福爾摩斯「復活」，《神雕》在寫死小龍女後也面臨到一樣的情況，連載的明報收到了大量書迷的抗議信，金庸因此改掉原本的預定劇情，讓楊過得以在16年後與小龍女重逢。

此事一度在書迷間討論得沸沸揚揚，而金庸也曾經脫口而出「神雕是他最失敗的作品」，也一直被認為是改寫掉原本自己的劇情有關，畢竟對一個作家來說，無法讓書中劇情照自己的走下去，是一件極為不快的事情。

(中時電子報)

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