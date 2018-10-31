台北》聲援婦聯會挨批 柯P僅認「過度推論」願道歉

2018年10月31日 10:45 中時 張潼

台北市長柯文哲日前與婦聯會主委雷倩同台，一席「你管它過去怎樣、現在好就好了」、「轉型正義如果先咎責，那就搞不完了」等語，挨批與過去支持轉型正義的態度不同，甚至還有人質疑柯為搶選票而挺婦聯會。對此，柯周一透過臉書發文道歉，但昨天一天神隱，直到今早他才又說，他對婦聯會在幹什麼也搞不清楚，所以「為過度推論道歉」，但他還是認為轉型正義應該有優先順序，第一步不是要咎責。

這次「失言事件」發生後，柯文哲今早受訪時表示，年輕幕僚有問他，「市長你對婦聯會清不清楚？我說那又不是我辦的，我怎麼會知道？」事實上，（擔任台北市長任內）只處理過救國團，所以幕僚就告訴他，不可以用救國團的經驗去推論婦聯會，不可以用有限的經驗去做過度的推論，這是不對的，「我說喔，這樣喔！」

柯文哲強調，他致歉是為自己用有限的救國團經驗去過度推論婦聯會，而且坦白講婦聯會在幹什麼他也搞不清楚；但他仍認為，處理轉型正義「我還是相信華勒沙的主張」。

柯文哲說，處理轉型正義第一先解決現在的問題，第二預防以後再發生，第三才是追究過去的責任，如果把優先順序顛倒，或是說把追究過去責任當作唯一的目的，還是會大亂。

他說，自己現在手頭上大灣北段、內湖五期，甚至大巨蛋，這就是台北市轉型正義要處理的題目，後來他在處理這些以前留下來的問題的時候，還是就遵守這個原則，先解決現在的問題預防以後發生，最後才是追究責任。

(中時 )