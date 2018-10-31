前進東京奧運！中華女足出征塔吉克 誓奪分組第1

2018年10月31日 10:43 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

中華女足出征塔吉克參加奧運亞洲區資格賽。（李弘斌攝）

今年重返暌違20年的亞運4強，中華女足30日晚間再次踏上征途，前進塔吉克舉辦的2020東京奧運亞洲區首輪資格賽。隊長余秀菁領銜10名亞運國腳再拚奧運門票，總教練顏士凱說：「此行目標就是踢出我們應有的水準，拿分組第1！」

由於亞足聯今年7月才決定奧運資格賽時程，又碰上中華足協改組，女足球員幾乎都是到10月才獲悉賽事資訊。臨危受命的顏士凱說，因為9月亞運結束後沒有獲得比賽消息，球員各有工作等安排，上任首要任務是「先找球員」，以有經驗、有狀態的陣容，以最短時間進入比賽狀態。

在亞運立下汗馬功勞的門神蔡明容，於奧運資格賽再度披上戰袍。（李弘斌攝）

儘管亞運隊長王湘惠因故無法參賽，但她在北控鳳凰女足的戰友余秀菁沒有缺席，也接下隊長重任，當家門神蔡明容、中後衛林雅涵，以及亞運主力先發賴麗琴、李綉琴、陳燕萍、劉千芸都入列。顏士凱表示，中場陣容算完整，可能要調整部分中場球員去踢邊後衛，中後衛缺人，也徵召「足球甜心」張愫心頂上。

29日返台報到的余秀菁則說，由於亞運後不少球員投入職場，比較擔心強度不夠高。幸好主力陣容配合已久，顏士凱過去也曾是教練團成員，大家的想法一致，默契不成問題。

醒吾科大教練顏士凱臨危受命接下中華女足兵符。（李弘斌攝）

奧運女足亞洲區資格賽首輪取4支分組前2與戰績較佳的兩個分組第3進入第2輪，中華隊分到A組，11月8日首戰地主塔吉克，接著依序對上蒙古、新加坡與菲律賓，實力上中華隊應能出線。

然而，菲律賓有打入今年4月的亞洲盃，還以2比1勝約旦，0比3輸中國大陸也不離譜。余秀菁透露，她的北控隊友表示菲律賓未必好踢，是中華隊要小心的黑馬。

中華女足奧運資格賽球員名單：

守門員：蔡明容、程思瑜

後衛：林雅涵、張愫心、林凱玲、侯芳瑋

中場：卓莉萍、賴麗琴、許翊筠、劉千芸、何宣宜、包欣玄

前鋒：楊雅涵、陳燕萍、李綉琴、余秀菁、蘇育萱、林欣卉

(中時電子報)