火箭快遞 美軍運輸到全世界任何地方都30分

SpaceX「獵鷹9號」（Falcon 9）運載火箭8月7日從佛羅里達州卡納維爾角空軍基地（Cape Canaveral Air Force Station）發射升空的畫面。（美聯社）

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中時電子報
「獵鷹9號」載運美國空軍X-37試驗機升空 執行機密任務

真的，美國空軍正在考慮利用火箭，在世界各地執行運輸任務。儘管美軍已利用無與倫比的運輸機隊在世界各地運兵，以投射軍力，但如果改用火箭，又會如何？

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網30日報導，拜美國私營航太產業興起之賜，美國空軍可以盡情發揮想像力，利用火箭在30分鐘內，把運輸內容物送到世上任何想要的地方。

上星期美國空軍官員在德州證實，他們正與私營航太空斯探討這種可能性。美國空軍裝備司令部（Air Force Material Command）指揮官蜜勒（Maryanne Miller），他們和太空探索科技（SpaceX）公司討論過，把運輸物送上太空。

不過，她強調，五角大廈尚未投入任何資金，但已承諾與他們合作，看看進展能有多快。

隨著藍源（Blue Origin）航太公司，以及維珍軌道（Virgin Orbit）也在探討將亞軌道發射硬體軍事化，種種跡象顯示，將相關構想化為現實的確有可能。

而有關太空運輸的論據是從速度開始，一架C-5運輸機裝載150噸物資，在10小時內飛到地球另一側，就已經夠厲害了。可是換成火箭，卻能在半小時內運送等量的物資。而在極度緊急的狀況下，如為化武提供解藥、更換損壞軍備，或是載運新彈藥，搶速度便意味著拯救性命與成功執行任務。

事實上，美國空軍已有相關經驗，除了發射衛星和軌道交通外，他們也有美國核洲際彈道飛彈。從另一種角度來想，其實洲際彈道飛彈就是太空船，沿著比國際太空站高的彈道巡航，能在半小時內到世上任何地方，並可以在短短幾分鐘內改編程式，重新抵達新目標。

(中時電子報)

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