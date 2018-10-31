肉包致命吸引力 她摔斷腿獲國賠33萬

示意圖與本新聞無關。(報系資料照)

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中時電子報
/綜合報導

陳姓女子3年前到彰化某知名鮮肉包店消費，走下階梯時腳踩空摔斷右腿，她認為是因水溝蓋施工不慎造成，獲得店家賠償7萬元後再請求國賠。彰化地院判鎮公所須賠償女子33萬元，並負擔陳女49%訴訟費用。全案可上訴。

判決書指出，陳女2015年8月到彰化一間港式鮮肉包店消費，轉身下階梯離去時摔進人行道上大洞，造成她右腳脫臼，住院多日無法工作。陳女主張，當時店家附近人行道進行路面翻修施工，路面翹開後沒有用鐵板覆蓋完善，導致階梯處大洞外露，陳女請求醫療費、洗髮費、看護費、薪資損失、精神撫慰金等，共68萬元。

鎮公所指出，事發當月未在肉包店附近人行道施工，也未曾指示任何人在事發地點水溝蓋上覆蓋鐵板，認為女子所指控並非事實，且店家本身高於路基，除了在路面與商店之間鋪設梯面甚窄的階梯，無設置緩坡，若消費者一腳踩空必然會摔傷。鎮公所還引用google map街景圖佐證，認為鐵板從2012年就存在，之前從未發生過其他民眾因水溝蓋上鋪設鐵板而跌倒，認為陳女受傷與設置鐵板無關聯性。

法官認為水溝蓋與周圍水泥原本有鬆動情形，並不排除有孔隙或破洞之可能，另外從鎮公所提供的施工圖可見該地點已有破損不堪通行之情形，是民眾自力救濟鋪設暫時性鐵板，供行人用路安全，鎮公所對道路管理明顯有缺失。陳女在因為意外損失40萬元，再扣掉肉包店調解支付的7萬元，判鎮公所應賠償33萬餘元。全案可上訴。

(中時電子報)

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