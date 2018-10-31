齊柏林空難調查出爐 疑飛行員過勞

2018年10月31日 11:05 中時 王思慧

2017年6月10日，齊柏林搭乘凌天航空空拍直升機，在拍攝代表作《看見台灣II》的空中任務時，於花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近山區墜機殉難。經過一年多的調查，飛安會在今上午召開「凌天航空B-31118飛航事故調查報告發布記者說明會」，報告結論指出，飛行員血液存在抗組織胺（藥物濃度24ng／mL）、偏高的飛航時間、直升機長時間震動、、低空、山區飛行，及夏日高溫環境等，可能處於疲勞或生理與心理能力降低的狀態。

隸屬凌天航空的B-31118直升機，在花蓮豐濱鄉大港口長虹橋附近山區墜毀，包括齊柏林本人、助手陳冠齊、機師張志光在內的3人全數喪生。

飛安會執行長官文霖指出，因事故機無飛航紀錄器，本案缺乏事故機操作狀況及發動機狀態資訊，因撞擊與起火燃燒，部分殘骸無法鑑定與分析，也缺乏周遭天氣資訊。

調查結果顯示，該機高度低於500呎以下，下滑角約25度、地速40浬／時、及異常下降率1600呎／分，終因高度過低，有可能改正不及墜毀。本事故可能肇因屬綜合因素，包括正駕駛員甲血液存在抗組織胺（藥物濃度24ng／mL）、偏高的飛航時間、直升機長時間震動、以及低空、山區飛行，及夏日高溫環境等，該員可能處於疲勞或生理與心理能力降低的狀態。缺乏評估正駕駛員甲事故時操作表現或決策判斷直接證據。

官文霖表示，正常人血中抗組織胺藥物濃度超過17 ng／mL，就會容易產生嗜睡及肌肉虛弱，該藥物殘留屬正常用藥累積所致。

該機高度低於500呎以下，下滑角度約25度、地速40浬／時，及異常下降率1600呎／分，終因高度過低，有可能改正不及而墜毀。

本事故調查經綜合事實資料及分析結果，獲得調查發現18項，包括飛航組員藥物使用指南、直升機飛航環境風險評估、飛航組員的疲勞風險管理，及應用簡式飛航記錄器以提升飛安等。

(中時 )