屏東》原住民選舉女性比例偏低 國民黨籍減少

年底選舉屏東縣原住民9鄉（包含平地原住民鄉滿州）共262人參選，圖為原住民鄉選舉投票當日。（潘建志攝）

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潘建志

年底選舉屏東縣原住民9鄉（包含平地原住民鄉滿州）共262人參選，依據義守大學原住民學院院長台邦．撒沙勒分析，此次屏東原住民選舉有女性從政比例偏低、國民黨壟斷現象不再、退休軍公教人員轉戰政壇增加等現象。

此次選舉屏東縣原住民縣議員候選人28人、鄉長候選人23人、村長候選人111人、鄉民代表候選人100人，呈現參選爆炸局面，其中年紀最長的為三地門鄉候選人許阿桃76歲、最年輕的為三地門鄉民代表第一選區候選人藍文鑫25歲。

台邦分析，過去國民黨壟斷原住民鄉選舉現象不再，262名候選人中以國民黨籍登記的只佔25％，無黨籍的反而高達71%；不過無黨籍候選人中有不少仍是國民黨籍，或許因選舉策略考量，不少候選人隱藏國民黨的身分。

另外中華統一促進黨1人、台灣前進黨1人、民進黨也僅有第8選區的潘世杰1人，顯然披綠袍在原鄉參選仍有難度。依性別來看，262人中女性候選人僅占19.46%，約1/5，比起國內女性從政比例低很多，像立法院女性比例已占38%。

台邦也觀察到不少候選人是從公務、軍警退休後轉戰政壇，是否為年金改革後遺症有待了解。另外選戰開打迄今，尚未有原住民候選人涉及賄選，不知是因檢調雷厲風行而不敢買票，還是買票技術又精進到更高檔次，他也希望大家能選出真正適任的政治人物為同胞謀福祉。

(中時 )

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