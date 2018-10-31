閃電貓灰灰愛撒嬌 融化怕貓主人心

灰灰喜歡玩假蟑螂。（潘建志攝）

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灰灰因基因的關係尾巴呈閃電狀，像貓界的哈利波特。（潘建志攝）
阿德原本非常怕貓，5年多前意外收養了才幾個月大的灰灰，從原本連貓都不敢摸到後來把牠視為家人。（潘建志攝）

閃電貓融化怕貓者的心！阿德原本非常怕貓，5年多前意外收養了才幾個月大的「灰灰」，從原本連貓都不敢摸，到後來把牠視為家人。灰灰因基因的關係尾巴呈閃電狀，像貓界的哈利波特；牠也特別親人，非常喜歡撒嬌，才能讓阿德由懼轉愛。

灰灰原本是被阿德的一對情侶朋友收養，沒想到才收養一天，兩人家裡都反對養貓，情急之下，只好往阿德家裡塞。阿德原本非常怕貓，連摸都不敢摸，但拒絕不了朋友的苦苦哀求，只好勉為其難暫時收容灰灰。

兩人原本還說好每天會來看灰灰，並負責牠的飼料費；沒想到日子久了，兩人克意淡忘，說好的飼料費也沒了，灰灰就在阿德家裡住下來。剛開始阿德不時會被灰灰嚇到，例如牠會趁阿德睡覺時，從高處跳到他的臉上，讓他從睡夢中驚叫嚇醒。

灰灰從小就很頑皮，也非常親人，時常走近阿德在他身上磨蹭撒嬌，一開始阿德嚇得不斷閃躲，灰灰還是黏得緊緊的；相處時間久了，阿德自然而然克服恐懼，和灰灰建立起深厚的感情，每天都要抱牠跟牠玩。

灰灰也很聰明，在阿德訓練下聽懂「坐下」、「過來」等指令。牠有時會從陽台門偷溜出去，在附近閒晃一陣子，阿德會等牠回來時罵牠一頓。後來牠偷溜出門，只要一看到阿德回來要進門，馬上就會先一步回到家，裝作若無其事的樣子，讓阿德好氣又好笑，也更加疼愛灰灰。

(中時 )

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