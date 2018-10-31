台北》姚文智評金庸辭世：我跟柯文哲不同 不敢自比小說人物往臉上貼金

談及金庸辭世，姚文智說，除了悼念更要展現貫穿小說中的「俠氣」。（姚文智辦公室提供）

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武俠小說大師金庸昨天辭世，引發不少政治人物悼念。民進黨台北市長候選人姚文智今受訪時說，對金庸辭世表達思念哀悼，但更重要的展現小說中的「俠氣」，幫助社會改革。由於台北市長柯文哲曾自比丐幫幫主、高雄市長候選人韓國瑜自稱像令狐沖，媒體也問姚自認像誰？姚反諷，被他們這樣一講，「都破壞了我對武俠小說人物的印象，拜託他們別往自己臉上貼金」。

姚文智今受訪時說，金庸是時代的印記，跨世代的族群都有在讀金庸小說，他年輕時非常沈迷，甚至在考試、寫作文時還會模仿「金庸體」；江湖的恩怨情仇、愛戀糾結，都豐富人生的想像，小說中許多主角都讓他喜愛。

姚文智說，不論是像鹿鼎記的嬉笑怒罵，或是天龍八部的壯闊滂薄，貫穿其中的就是「俠義之氣」，而金庸小說最重要的是傳達「俠」的精神；就像近來他關注的轉型正義、婦聯會議題，甚至是柯市府賤租劍潭青年活動中心，強調一定要行俠仗義，在社會改革中堅持正氣，才有可能讓社會不斷往前進。

此外，柯文哲曾在媒體專訪中形容自己是「丐幫幫主」，被綠營部長一對一家教時又像是「被灌武功的虛竹」，而韓國瑜也自比像令狐沖。媒體問姚覺得是否有符合小說人物？

姚文智則批評，柯文哲謊話說這麼多，他怎麼知道柯什麼時候說的是真的呢？「俠氣這兩個字送給他」。

姚也補充，被他們這樣一講，「都破壞了我對武俠小說人物的印象，拜託他們別往自己臉上貼金」。

(中時 )

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