台南》黃偉哲：對韓國瑜旋風高度戒備 他讓其他候選人黯淡無光

2018年10月31日 11:33 中時 曹婷婷

選戰剩23天，針對國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前到台南輔選，形成一股旋風，民進黨台南市長候選人黃偉哲31日表示，戒慎不恐懼，但也認為韓來台南造勢，反而讓人看不見台南候選人，就連馬英九前總統也忘了候選人名字，讓人誤以為韓國瑜要選台南市長，直言韓鋒芒蓋過候選人是利或弊，值得思考。

黃偉哲今天一早陪同黨籍市議員蔡筱薇、呂維胤、陳宗明在東區召開記者會，擘畫市政新願景，他提到韓國瑜旋風表示，韓國瑜在整個大環境石是造就下，個人聲勢高漲，近來可以看見每一場有他現身的造勢活動，都吸引不少人潮，不可否認這股集客效應是有的，但卻也出現鋒芒蓋過候選人現象，使得候選人黯淡無光。

他說，面對這股「韓流」，戒慎但不恐懼，未到選票開出來之前，沒有人穩贏，必須步步為營應戰，也坦言近期韓國瑜到各地輔選造勢，他個人及黨都是高度戒備。

針對韓國瑜、高思博接連以又老又窮形容台南，黃偉哲也反諷，如果有人覺得台南又老又窮是不是很奇怪，因為有人的雙親住台南，拉高台南平均年齡，有的人家裡開瓦斯公司，瓦斯漲價是否把台南變更窮？

台南是我們的母親，沒有人會嫌棄自己的母親老窮，如果有人把台南當敵人，來這裡參選有什麼意義?「我愛台南，我在台南生根」，他強調，台南在經濟等層面確實有待加強，但他絕對不會公開嫌棄自己的母親又老又窮，打臉自己的母親。

(中時 )